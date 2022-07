So will Esslingen klimaneutral werden

1 An einem Trinkwasserbrunnen in der Esslinger Maille füllen Dima Tkachenko und Anna Zoz ihre Wasserflasche Foto: Roberto Bulgrin

Der Kampf zur Abwendung einer Klimakatastrophe wird in den Städten dieser Welt ausgetragen. Hier wird rund drei Viertel der weltweiten Energie verbraucht. Welchen Beitrag kann eine Stadt wie Esslingen leisten?















Immer wieder fällt der Name „Neue Weststadt“, wenn es in Esslingen um Vorzeigeprojekte in Sachen Klima geht. Der Stadtteil wird einer der ersten in Deutschland sein, der klimaneutral ist. Doch damit dies kein Alibiprojekt wird, muss die Stadt sehr viel mehr tun.