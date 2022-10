1 Dieser Becher kann mehrmals verwendet werden und spart so Müll. Foto: Stadt Filderstadt

Der Jugendgemeinderat hat das Ganze 2021 mit einem Antrag angestoßen, jetzt ist er wirklich da: der Filderstadtbecher, ein Pfandbecher, in dem man sein Heißgetränk to go kaufen und den man danach wiederverwenden oder zurückgeben kann. Das Prinzip ist bereits bekannt. Tatsächlich hat der Kooperationspartner Recup, für den sich das städtische Referat für Wirtschaft und Marketing entschieden hat, nach eigenen Angaben bereits nahezu 14 000 Aus- und Rückgabestellen und stellt damit das bundesweit größte Mehrwegsystem für Getränke und auch Speisen zum Mitnehmen.

Die Idee dahinter ist klar. Mit dem Mehrwegsystem soll Müll vermieden werden. Das Potenzial ist gewaltig. „Rund 320 000 Einweg-Becher für Heißgetränke gehen stündlich in Deutschland laut Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz über die Ladentheken“, teilt die Stadtverwaltung Filderstadt mit.

Die Deckel mit Filderstadt-Logo werden zum Kauf angeboten

Jetzt muss das Ganze vor Ort noch mit Leben gefüllt werden. Um möglichst viel Abfall zu sparen, müssen möglichst viele Bäckereien oder Cafés den Filderstadtbecher ins Programm aufnehmen. Das ist zunächst mit Kosten verbunden. Für teilnehmende Betriebe fällt eine monatliche Systemgebühr von rund 30 Euro an. Sie geben die spülmaschinengeeigneten Recup-Becher aus Polypropylen in unterschiedlichen Größen gegen einen Euro Pfand an die Kundschaft aus. Die passenden Mehrweg-Deckel, bedruckt mit dem Filderstadt-Logo, werden zum Kauf angeboten.

Um Geschäftsleute zum Mitmachen zu motivieren, subventioniert die Stadt das Projekt. 6600 Euro hat der Gemeinderat dafür im Sommer freigegeben. Die Stadt zahlt einmalig je 150 Euro an die ersten 15 teilnehmenden Betriebe. Darüber hinaus erhalten sie 100 Deckel gratis, um sie dann an die Kundschaft verschenken zu können. Wer profitieren will, muss einen Förderantrag stellen und eine Rechnung beziehungsweise den Vertragsabschluss mit Recup vorlegen.

Fragen beantwortet das städtische Referat für Wirtschaft und Marketing unter Telefon 0711/70 03-2 62 oder per E-Mail an wirtschaft@filderstadt.de. Weiter Infos auch auf www.recup.de.