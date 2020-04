1 Die Digitalisierung schreitet in Zeiten der Corona-Krise voran. Foto: dpa

Nie zuvor hat sich die Bundesrepublik derart auf digitale Lösungen verlassen wie jetzt – sowohl im Alltag als auch im Arbeitsleben, in der Politik und der Wissenschaft. Obwohl es in Deutschland seit Jahren um die Digitalisierung geht, entwickelten sich Maßnahmen im Hinblick auf die digitale Transformation vielerorts nur schleppend. Genau das scheint sich angesichts der gegenwärtigen Coronakrise zu verändern. Wieso ist die Krise ein derartiger Wachstumsschub für die digitale Transformation?

Wie digitale Wege den Umgang mit dem Coronavirus verbessern

Schulen sind geschlossen, viele Menschen arbeiten aus dem Homeoffice und Verabredungen sind in Zeiten der Ausgangsbeschränkung oft nur noch digital möglich. Experten warnen vor den schwerwiegenden Langzeitfolgen, die die Krise für die Wirtschaft und das menschliche Miteinander bedeuten könnte. Dass nicht alle Folgen der Epidemie negative sind, lässt der Blick auf die Klimabilanz erkennen. Die Umwelt freut sich über stagnierenden Flugverkehr und schlafende Industrien. Ebenso positiv scheint die Krise für die Digitalisierung zu sein. Längst spricht man vom größten Auftrieb, den der digitale Wandel in der Bundesrepublik je erlebt hat. Nicht nur der Internet-Datenverkehr hat deutlich zugelegt. Ganze Gesellschaftsbereiche und Arbeitsfelder verlagern sich zur Eindämmung des Infektionsrisikos in die virtuelle Welt. Und das mit den angenehmen Nebeneffekten, von denen bei der Digitalisierung schon jahrelang die Rede war. Zu den nennenswertesten Entwicklungen in Sachen digitale Lösungen zählen während der Coronakrise Tendenzen wie:

Remote Working, das branchenübergreifend den Arbeitsplatz in die eigenen vier Wände verlegt

E-Learning, das nach der bundesweiten Schulschließung den Schulbesuch ersetzt

Online-Essensbestellungen, die für viele Restaurants derzeit der Haupteinkommensweg sind

Kontaktloses Bezahlen, das in Supermärkten und sogar Bäckereien der Infektionsprävention dient

Video-Konferenzen in der Politik und Wissenschaft

digitaler Datenaustausch zu Entwicklungen wie Infektionszahlen

die Diskussion um Apps, die zur Identifizierung von Infektionsketten beitragen könnten

Besonders das Gesundheitswesen profitiert aktuell von der Digitalisierung. Dabei geht es um Datenübermittelung in Echtzeit oder statistische Modelle nach der sekundenschnellen Analyse digitalisierter Krankheitsfälle. Und das, obwohl im Hinblick auf die digitale Revolution gerade in Gesundheitsfragen lange Zurückhaltung herrschte.

Wieso das Gesundheitswesen gerade jetzt von der Digitalisierung profitiert

Schon vor Jahren haben Umfragen ergeben, dass viele Patienten die Terminvereinbarung bei Fachärzten und Therapeuten lieber online erledigen. Auch das Konzept der Videosprechstunde stieß bei zahlreichen Bürgern schnell auf Interesse. Ärzte passten sich bisher eher langsam an die neuen Patientenbedürfnisse an und integrierten digitale Angebote bloß zögerlich. Wie sehr auch sie von den Lösungen profitieren, erleben sie in der gegenwärtigen Krisensituation. Software zum Online-Terminmanagement zum Beispiel spart Aufwand und Zeit, die sie im Corona-Stress ohnehin nicht haben. Per Videosprechstunde können sie außerdem Virus-Patienten mit mildem Krankheitsverlauf überwachen und bleiben dabei selbst vor Infektionen geschützt. Bisher durften Ärzte im Quartal höchstens jeden fünften Patienten per Videochat behandeln, ohne ihn in der Praxis empfangen zu müssen. Maximal 20 Prozent an erbrachten Leistungen waren überhaupt als Videosprechstunde abrechnungsfähig. Laut der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) wurde diese Regelungen in der Coronakrise vorerst ausgesetzt.

Übrigens: Noch wichtiger ist die Digitalisierung aktuell für die medizinische Forschung. Ohne den Zugriff auf aktuelle Forschungsdaten ginge die Entwicklung von Tests, Impfstoffen und Medikamenten wesentlich langsamer voran. Zu Beginn der Krise hatte China eine Open-Source-Website mit Forschungsergebnissen zum Coronavirus eingerichtet. Auf solchen Plattformen werden bis heute vorläufige Forschungserkenntnisse miteinander verglichen und diskutiert.

Fazit: Kulturwandel durch Coronakrise

Ob es um das Gesundheitswesen, die Unternehmenslandschaft oder den privaten Alltag geht: Nie waren digitale Innovationen so vielversprechend wie in der gegenwärtigen Zeit. Experten sprechen davon, dass die Pandemie die Welt zum digitalen Crash-Kurs zwingt. Sowohl Stärken als auch Schwächen im Hinblick auf die digitale Transformation kommen jetzt ans Tageslicht. Ob sich der erzwungene Fortschritt in Sachen Digitalisierung auch nach der Bewältigung der Krise fortsetzen wird, bleibt umstritten. Viele Wissenschaftler weisen darauf hin, dass Krisen in der Vergangenheit immer wieder einen Kulturwandel erzwungen haben. Obwohl die aktuellen Beobachtungen vorläufig scheinen, zeichnet sich insbesondere in der Wissenschaft ein Wandel ab. Die Forschung und akademische Lehre haben sich krisenbedingt derart stark gewandelt, dass nachhaltige Veränderungen nicht auszuschließen sind. Die Wissenschaft durchläuft sogar in diktatorischen Systemen wie China gegenwärtig vor allem einen Öffnungsprozess. Erst durch den kollektiven Wissensaustausch dank digitaler Daten wächst der Erkenntnisstand um das Virus ununterbrochen. Damit nimmt die Digitalisierung eine Sonderposition ein. Eine Beobachtung, die sich auf die Zukunft auswirken könnte.