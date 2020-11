1 Vor allem mit dem Fahrrad sind Urlauber in den Niederlanden sehr nachhaltig unterwegs Foto: © unsplash.com, Jace & Afsoon

Das Jahr 2020 war für Urlauber nicht gerade gnädig. Auch in den kommenden Monaten sind die Reiseaussichten nicht gerade rosig. Allerdings können Reisewillige sich ein wenig über diese Zeit hinwegtrösten, indem sie ihren nächsten Urlaub im kommenden Jahr planen. Nachhaltig soll er sein und so die Umwelt weniger belasten. Als ideales Urlaubsziel bieten sich dabei die Niederlande an. Wie die Planung für eine nachhaltige Reise in unser Nachbarland aussehen sollte und wie sich Touristen dort möglichst nachhaltig verhalten können, haben wir an dieser Stelle zusammengefasst.

Niederlande als nachhaltiges Reiseziel

Es ist wohl kaum verwunderlich, dass die Niederlande eines der besten Reiseziele sind, für Urlauber, die viel Wert auf Nachhaltigkeit legen. Unter anderem ist unser Nachbarland für Fahrradfahrer ein regelrechtes Paradies. Sogar Großstädte wie Amsterdam sind ziemlich fahrradfreundlich ausgelegt, sodass man dort nicht einmal mit dem Auto unterwegs sein muss. Aber nicht nur deshalb kann sich ein Besuch in Amsterdam lohnen.

Zudem liegt dieses Reiseziel in unmittelbarer Nähe. Generell gilt beim nachhaltigen Reisen: Je näher das Ziel, desto besser ist es für die Umwelt. Bei längeren Reisen wird, abhängig vom Fortbewegungsmittel, entsprechend mehr CO2 in die Atmosphäre ausgestoßen. Deshalb sollten Reisewillige unnötige Fernreisen der Umwelt zuliebe so gut es geht vermeiden.

Die Niederlande haben jedoch noch viel mehr in Sachen Nachhaltigkeit zu bieten.

Anreise planen

Zunächst sollten Urlauber die Art und Weise ihrer Anreise planen. Da die Niederlande unmittelbar an Deutschland angrenzen, ist es nicht notwendig die Reise mit dem Flugzeug anzutreten. Auch das Auto kann getrost stehen bleiben, denn es gibt diverse Zug- und Fernbusverbindungen, die einen hier sicher ans Ziel bringen. Letztere Reisemöglichkeiten sind besonders nachhaltig und gleichzeitig komfortabel.

Fernbusse und Züge verursachen gerade einmal einen CO2-Ausstß von rund 30 Gramm pro Person pro Kilometer. Das Auto schlägt hier deutlich heftiger zu Buche, mit 147 Gramm. Wer seine Reise unbedingt mit dem Flugzeug bewältigen muss, ist sogar für einen noch größeren CO2-Ausstoß verantwortlich. Der Wert liegt hier bei etwa 230 Gramm pro Person pro Kilometer. Wer der Umwelt mit seiner Reise also möglichst wenig schaden will, sollte bevorzugt mit Bus und Bahn reisen.

Ferienhaus oder -Wohnung statt Hotel

Neben der Anreise sollten sich nachhaltige Urlauber um eine geeignete Unterkunft kümmern. Hier sollten vor allem All-Inclusive-Angebote um jeden Preis vermieden werden. So werden nämlich nur große Tourismuskonzerne unterstützt, während das Personal vor Ort darunter leiden muss. Glücklicherweise findet man solche Angebote in den Niederlanden eher selten.

Als Unterkunft buchen sich Urlauber ein Bio-Hotel. Hier bescheinigt das entsprechende Gütesiegel einen respektvollen Umgang mit dem Personal, Lebensmitteln und der Umwelt. Noch besser und oft günstiger sind Ferienwohnungen oder-Häuser.

Im Vergleich vom Hotel wohnen die Gäste hier deutlich unabhängiger, müssen sich nicht an bestimmte Zeiten halten und werfen weniger Essen weg. Die Mahlzeiten werden nämlich selbst geplant und gekocht. Zudem herrscht mehr Sicherheit in Sachen Nachhaltigkeit bei den gekauften Zutaten und Produkten.

Nachhaltiges Packen

Beim Packen können Urlauber ebenfalls eine Menge falsch machen. Hier gilt, je leichter das Gepäck, desto geringer fällt der CO2-Ausstoß aus. Das macht durchaus Sinn. Ist das Gepäck leichter, muss weniger Energie dazu eingesetzt werden, es zu transportieren. Hier hilft wirklich jedes einzelne Gramm.

Wie gepackt wird, hängt unter anderem von der Witterung ab. Allerdings sollten sich manche Reisefreunde wirklich fragen, ob sie pro Tag drei Outfits benötigen oder ob vielleicht doch eines genügt. Diese Fragen gilt es sich beim Kofferpacken zu stellen. Wirklich jedes Kleidungsstück sollte zumindest kurz hinterfragt werden. Gleiches gilt übrigens bei den Kosmetikartikeln.

Digital statt Papierchaos

Die Technik von heute macht es möglich, zu einem sehr großen Teil beim Reisen auf Papier zu verzichten. Natürlich dürfen Reisende nicht auf wichtige Dokumente, wie etwa den Pass oder den Ausweis, verzichten. Allerdings braucht es mittlerweile keine Flug- oder Bahntickets mehr in Papierform, da sie bequem auf dem Smartphone transportiert werden können.

Gleiches gilt für Kartenmaterial aus Papier. Jedes Smartphone hat heute eine Karten- und/oder Navigationsfunktion, die das Mitführen von physischen Karten wirklich vermeidbar macht. Solche Navigationsfunktionen machen die Orientierung ohnehin leichter. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass das Handy stets aufgeladen sein sollte oder eine sogenannte Powerbank eingepackt wurde.

Fortbewegung vor Ort

Wenn die Anreise mit Bus und Bahn erfolgt ist, sollte bei Fortbewegung vor Ort nichts geändert werden. Die Niederlande verfügen vor allem im städtischen Bereich über ein sehr gut ausgebautes Netzwerk an öffentlichen Verkehrsmitteln. Zudem gibt es Läden, in denen Fahrräder ausgeliehen werden können, um noch weniger Treibhausgase auszustoßen. Ein Auto ist hier wirklich nicht notwendig.

Lokal und saisonal an der Urlaubsdestination

Vor Ort sollten Touristen sich was ihre Gewohnheiten angeht, an die Einheimischen anpassen. Es wird also dort gegessen, wo die Niederländer essen. Auf Speisen von Ketten sollte nach Möglichkeit verzichtet werden. Besser ist es sich an die lokalen und saisonalen Begebenheiten anzupassen. Auf diese Weise lernen Urlauber die Kultur kennen und das ist der eigentliche Grund, warum wir überhaupt verreisen.