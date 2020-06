1 Markus Vogt, Inhaber der Zeidlerstuben, ist von den Mehrweg-Behältern begeistert. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Markus Vogt und sein Freund Elmar Leibbrand haben vor einem Jahr Lunchbox To Go gegründet. Mit einem Pfandsystem für Mehrwegbehälter wollen sie Liefer-Essen nachhaltiger machen – besonders während Corona eine wichtige Aufgabe

Esslingen - Take-away-Essen und Lieferdienste wurden in den vergangenen Corona-Monaten stark nachgefragt. Die Menschen wollten kulinarische Abwechslung. Viele Wirte sattelten auf das Liefergeschäft um, was zu einem satten, vielfältigen Angebot führte. Der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA geht deshalb davon aus, dass die Zahl der Bestellungen deutlich zugenommen hat – offizielle Zahlen gebe es allerdings noch nicht. Eine gute Entwicklung für die Gastronomie, schließlich konnte der ein oder andere Betrieb die fehlenden Umsätze ein Stück weit kompensieren. Und ebenfalls gut für die Gäste, die nicht auf die Spezialitäten ihrer Lieblingsgaststätten verzichten mussten. Der Gedanke an die Müllberge aus Pizza-Kartons, Styropor-Behältern und Kunststoffgeschirr, die dabei entstanden sind, sorgt jedoch für Bauchschmerzen. Doch es gibt Hoffnung: Die Esslinger Initiative Lunchbox To Go will den Lieferservice in der Stadt nachhaltiger machen – mit einem Pfandsystem für Essensbehälter.