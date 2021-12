1 Angelina Haug schenkt gern Erlebnisse – etwa ihrem Neffen und ihrer Nichte. Foto: oh

Für die meisten Leute gehören schön verpackte Geschenke zu Weihnachten dazu, ebenso wie ein Tannenbaum, Lichterdeko, glitzernde Figuren und ein aufwendiges Festmahl. Vieles davon leistet nicht gerade einen Beitrag zum Umweltschutz. Deshalb haben wir hier einige Tipps für ein nachhaltigeres Fest gesammelt.















Esslingen - Weihnachten ist für viele mit bestimmten Traditionen und lieb gewonnenen Gewohnheiten verbunden. Dazu gehört vor allem auch das Schenken. Doch massenweise Geschenke, zumal wenn sie in Folie verpackt und mit Glitzerschleifchen dekoriert werden, passen nicht unbedingt zum Gedanken der Nachhaltigkeit. Stattdessen raten Klimaschutz-Expertinnen dazu, lieber weniger und vielleicht anders zu schenken als bisher, um das Fest ökologisch verträglicher zu machen.

Angelina Haug, Mitbegründerin des Klimagerechtigkeitsbündnisses Esslingen, etwa sagt: „Wir haben uns als Gesellschaft an die Denkweise gewöhnt, dass die Größe der Freude des Beschenkten abhängig ist vom materiellen Wert des Geschenkes. Unsere Logik heißt vereinfacht gesagt: Je teurer das Geschenk, desto mehr Freude wird es dem anderen machen.“ Dabei sorgten immaterielle Gaben oft für viel größere Freude: „Unsere Lebenszeit an jemanden zu verschenken, ist unbezahlbar“, findet Haug.

Erlebnisse statt Dinge schenken

Sie selbst etwa verschenke schon seit Langem ihre „Wunschzeit“ – die komme auch bei Kindern gut an. Dabei gebe sie etwa ihren Nichten und Neffen eine bestimmte Zeitspanne vor, in der sie selbst entscheiden können, was gemeinsam unternommen wird. Aber auch anderen schenkt Haug lieber Erlebnisse als Dinge, zum Beispiel einen Konzertbesuch oder aber Unterstützung bei einem Projekt, das dem anderen wichtig ist.

Christiane Klei von der Gruppe Transition Town Esslingen plädiert ganz generell dafür, Maß zu halten. Vielleicht könne man sich zunächst überlegen, wem man überhaupt etwas schenke wolle. Wenn man nur den Menschen etwas gebe, die einem wirklich wichtig sind, helfe das oft schon, den Geschenke-Berg in Grenzen zu halten – zumal, wenn man die Gaben entmaterialisiere. „Zeit ist heute eines der knappsten Güter, die wir haben“, sagt Klei. Daher sei die Hilfe beim Großputz im Zweifelsfall wertvoller als ein weiteres Ding, das herumsteht. Auch bei der Geschenkverpackung, beim Weihnachtsbaum oder der Auswahl eines Geschenks könne man mit kleinen Kniffen viel erreichen in puncto Nachhaltigkeit. Beim Festtagsmenü helfe es schon, einen Gang weg zu lassen oder etwas weniger Fleisch zu servieren. Und auch bei der stromfressenden Lichterdeko sei weniger mehr. Gleichwohl sei ihr bewusst, dass es gerade an Weihnachten schwer falle, die lieb gewonnenen Traditionen zu verändern. Schließlich wolle man zum Fest niemanden vor den Kopf stoßen.

Produkte mit guter Ökobilanz

Wer für seine Liebsten gerne ein Weihnachtsgeschenk kaufen möchte, sollte laut Angelina Haug vom Klimagerechtigkeitsbündnis und Christiane Klei von Transition Town genau hinschauen. Sie raten, sich darüber zu informieren, wo und unter welchen Bedingungen die jeweilige Gabe produziert wurde, ob sie aus ökologisch vertretbaren Materialien besteht und wer daran verdient. Haug verweist dabei auf den lokalen Konsumratgeber für Esslingen von Greenpeace. Klei schlägt außerdem vor, etwas zu schenken, das den anderen zu einem nachhaltigeren Lebensstil motivieren könnte, etwa einen schönen Brotbeutel oder einen Kaffeebecher. Und: „Es ist besser, weniger zu schenken, dafür aber gute Qualität“, betont sie. Der BUND Baden-Württemberg rät unterdessen beim Online-Shopping dazu, Bestellungen zu bündeln, um Einzellieferungen mit entsprechend zusätzlichem Verpackungsmaterial sowie Zusatzfahrten zu vermeiden. Zudem solle man nichts online bestellen, was man auch in der Nähe bekommt und vergebliche Lieferversuche durch die Paketdienste vermeiden. Darüber hinaus sei es sinnvoll, die Suchmaschine Ecosia statt Google zu nutzen, Versandkartons zu recyceln und Online-Rechnungen digital zu archivieren.

Müllfreie Kreationen als Verpackung

Nicht nur viele Weihnachtsgeschenke an sich, sondern auch ihre Verpackung sind aus ökologischer Sicht oftmals suboptimal. Denn gewöhnliches Geschenkpapier wird häufig mit einem hohen Energieaufwand hergestellt, zudem sind Kunststoff- und Metallfolien sowie beschichtetes Papier schlecht recycelbar. Nach Meinung von Christiane Klei von der Esslinger Gruppe Transition Town geht es daher darum, die Menge an Verpackungsmüll zu reduzieren.

„Das ist relativ einfach möglich, ohne auf das Verpacken verzichten zu müssen“, sagt sie. So müsse man nicht zwingend immer neues Geschenkpapier kaufen, man könne bereits gebrauchtes gut wieder verwenden. Auch aus Notenpapier, aus Kalenderblättern oder schönen Stoffen könnten tolle Verpackungen gezaubert werden. Ideen und ausgefallene Kreationen sind laut Angelina Haug unter anderem auf der Internetseite www.smarticular.net zu finden. Aber auch darüber hinaus gibt es im Internet zahlreiche Anregungen für kreative Geschenkhüllen – etwa aus Pack- oder Backpapier, aus einem Geschirrtuch oder aber aus leeren Einmachgläsern.

Gutes verschenken, um Gutes zu tun

Wer zu Weihnachten etwas verschenken und gleichzeitig etwas Gutes tun will, für den hat Angelina Haug vom Esslinger Klimagerechtigkeitsbündnis einige Ideen parat. So biete etwa die Naturschutzorganisation WWF Tier-Patenschaften für Tiger, Eisbären oder Elefanten an, die auf bestimmte Zeit für den Beschenkten abgeschlossen werden können und auf diesem Wege der Umwelt zugute kommen.

Ähnlich funktioniert die Übernahme einer Baum-Patenschaft bei verschiedenen Organisationen. Bei manchen Initiativen könne man sogar symbolisch ein Stück Regenwald kaufen, um es vor dem Abholzen zu bewahren. Auch eine Fördermitgliedschaft in einer Umweltschutz- oder Menschenrechtsorganisation oder in einer anderen gemeinnützigen Initiative sei ein schönes Geschenk.

Selbstgemachtes für den Gabentisch

Es muss nicht unbedingt Zeit oder ein Erlebnis sein: „Es gibt sehr viele wunderbare Möglichkeiten, nachhaltig zu schenken und dabei dem Beschenkten und der Umwelt gleichzeitig eine Freude zu machen“, sagt Angelina Haug vom Klimagerechtigkeitsbündnis. Gut geeignet seien selbst gemachte Gaben – ob aus der Küche, der Nähstube oder der Bastelecke. Christiane Klei von Transition Town empfiehlt Geschenke, die man gebrauchen oder am besten sogar verbrauchen kann. Haug verweist auf Ideenportale im Internet, auf denen unzählige Tipps und Anleitungen für Selbstgemachtes aller Art zu finden sind.

Speziell zu Weihnachten gibt es etwa Rezepte für gebrannte Mandeln, einen Spekulatius-Brotaufstrich oder einen Stollen im Glas, Anleitungen für hausgemachte Kosmetika wie Ringelblumensalbe oder Lippenbalsam oder aber Ideen für Kreationen aus Stoff- und Wollresten. Auch der BUND Baden-Württemberg rät zum Selbermachen und schlägt unter anderem Schokopralinen aus der eigenen Küche, Badekugeln oder eine selbst zusammengestellte Kochbox für einen Kochabend vor.

Christbaum auf den Prüfstand stellen

Ein Christbaum gehört für viele zu Weihnachten dazu. Auf diese Tradition muss man auch aus Nachhaltigkeitsgründen nicht unbedingt komplett verzichten. Allerdings stammen laut dem BUND Baden-Württemberg die meisten Christbäume aus Intensivplantagen, auf denen häufig stark gespritzt und gedüngt werde – zum Schaden von Tieren, Pflanzen, Gewässern und Böden. Zumal auf den riesigen Flächen echte Wälder statt naturferne Monokulturen stehen könnten. Ökologisch sinnvoll ist es laut BUND daher, sich einen Baum aus ökologischer Waldwirtschaft oder aus anerkannt ökologischen Weihnachtsbaumkulturen zuzulegen, also etwa aus einem FSC-zertifizierten Forstbetrieb oder aus Betrieben, die nach Richtlinien des Naturland-, Bioland- oder des Demeter-Siegels produzieren. Diese seien oft nur wenig teurer. Laut Christiane Klei von der Esslinger Gruppe Transition Town werden auch auf der Schwäbischen Alb Bio-Tannen angeboten. Von Bäumen aus dem Ausland oder von Plastikbäumen rät der BUND ab.

Auch beim Baumschmuck gilt es einiges zu beachten: Besser als silberbeschichtete Christbaumkugeln, mit Acryl glasierte Schneemänner oder schadstoffbelastetes Lametta aus Stanniol seien natürliche und recycelbare Materialien.