In Esslingen geht es in Sachen PV-Anlagen nur langsam voran.

Die Stadt liegt im bundesweiten Vergleich auf einem hinteren Platz, steht im Landesvergleich aber gut da. Baden-Württemberg gehört zu den Schlusslichtern unter den Ländern, will das aber jetzt mit einer Solarpflicht ändern.















Bei der Installation neuer Photovoltaikanlagen kommt Esslingen nur langsam voran. Mit 142 neuen Solaranlagen im vergangenen Jahr konnte die Stadt zwar im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent wachsen. Dass das aber nicht allzu viel ist, zeigt der bundesweite Vergleich: Im Schnitt legten die Städte in Deutschland um 16 Prozent zu. Dies lässt sich erkennen aus einer Vergleichsstudie, die das Vergleichsportal Selfmade Energy mit Berufung auf Zahlen der Bundesnetzagentur jetzt vorgelegt hat.

Insgesamt lagen Ende 2022 in Esslingen laut Studie knapp 1260 Anlagen auf den Dächern. Setzt man die Anlagen in ein Verhältnis mit der Einwohnerschaft, also die Zahl der Anlagen pro Einwohner, schafft es Esslingen im Städtevergleich gerade mal auf Rang 1798. Insgesamt wurden von Selfmade Energy 2050 Städte ausgewertet. Nicht berücksichtigt wurden bei der Auswertung sehr kleine PV-Anlagen etwa auf Balkonen oder Wohnwagen.

Die meisten neuen Anlagen hat die Stadt Creuzburg in Thüringen auf die Dächer gesetzt – sie erreichten ein Wachstum von mehr als hundert Prozent. Unter den Metropolen legte Köln am stärksten zu mit knapp dreißig Prozent. Stuttgart schneidet gemessen an der Einwohnerzahl noch schlechter ab als Esslingen, dort betrug das Wachstum nur 12,5 Prozent. In absoluten Zahlen wurden diesem Datenmaterial zufolge knapp 4500 neue PV-Anlagen auf Stuttgarter Dächer gebracht. Im Landkreis selbst schneiden Ostfildern und Plochingen besser ab als Esslingen. Filderstadt und Nürtingen stehen dagegen schlechter da. Esslingen liegt im Vergleich zu anderen Städten in Baden-Württemberg allerdings noch gut da und hat überdurchschnittliches Wachstum. Baden-Württemberg verzeichnet nur ein Wachstum von 11,7 Prozent. Nur das Saarland und Bayern stehen schlechter da. Alle anderen Bundesländer wachsen schneller.

Baden-Württemberg versucht nun mit einem gewissen Zwang, dies zu ändern: Wie in Hamburg gibt es eine Solarpflicht beim Bau neuer Wohngebäude.