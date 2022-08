Nachhaltige Baukunst in Ostfildern

1 Die Professorin Marianne Mueller (Dritte von links) mit den Studierenden. Foto: Jürgen Bubeck

Mit Studierenden aus aller Welt hat der Ostfilderner Künstler Tobias Ruppert ein Projekt für das Festival der Kultur Region angestoßen. Sie bauen einen Pavillon mit Solarenergie.















Link kopiert

Einen Solarpavillon haben internationale Studierende aus Paraguay, Spanien, der Türkei, Australien, Russland und Stuttgart geplant. Mit der Professorin Marianne Mueller, die in London die Summer School der Architects Association leitet, haben die angehenden Architektinnen und Architekten darüber nachgedacht, wie so ein funktionales Gebäude realisiert werden kann. Kunst und Bau zu verbinden, hat die jungen Männer und Frauen interessiert. Der Künstler Tobias Ruppert, der in Ostfildern lebt, hat das Vorhaben im Rahmen des Festivals „Über:Morgen“ der Kultur-Region Stuttgart angestoßen.