Dieses Kochbuch hat uns gerade noch gefehlt. Und das ist völlig unironisch gemeint! Die Ökotrophologin Sarah Schocke hat sich Rezepte vom Kochbuchprofi Stevan Paul angeschaut – und sie nicht nur nach Alltagstauglichkeit, sondern auch nach Gesundheitsaspekten zusammengestellt. Das Ergebnis ist „Japan gesund“ (Hölker Verlag), das 50 einfache Rezepte für jeden Tag bietet. Vielleicht ist das auch das Geheimnis dieser tollen Puffer. Wer sie schon einmal in einem japanischen Restaurant probiert hat, der hat sie wahrscheinlich als ganz schön reichhaltig in Erinnerung. Diese Variante ist angenehm leicht.

Zutaten

2 Eier

80 ml Dashi plus 1–2 TL

Sojasauce

75 g Mehl (Type 550)

Salz

2 EL Ketchup

2–4 Tropfen Sriracha-Sauce

1–2 TL Worcestersauce

2 EL Mayonnaise

Wasabi-Paste

1 Frühlingszwiebel

100 g Spitzkohl

50 g Karotte

50 g Zucchini

1 Handvoll Sprossen

Pflanzenöl zum Braten

Aonori-Algenpulver (optional)

Zubereitung

Die 2 Eier trennen, die Eiweiße kalt stellen. Die Eigelbe mit 80 ml Dashi und 1 EL Sojasauce verrühren. Das Mehl sieben und mit dem Dashi-Ei zu einem glatten Teig verrühren, mit Salz würzen. Klümpchen mit einem Stabmixer entfernen. Den Teig ruhen lassen.

Aus Ketchup, Sriracha- und Worcestersauce eine einfache Okonomyaki-Sauce anrühren. Die Mayonnaise mit 1–2 TL Dashi verrühren und mit Wasabi nach Geschmack schärfen. Okonomiyaki-Sauce und Mayonnaise in getrennte Spritzbeutel mit kleinster Lochtülle füllen. Die Frühlingszwiebel in Ringe schneiden und in kaltes Wasser legen.

Die Eiweiße und eine Prise Salz mit dem Handrührgerät steif schlagen, dann unter den geruhten Teig heben. Den Kohl fein schneiden. Die Karotte schälen und mit der Zucchini grob raspeln, trocken ausdrücken. Das Gemüse salzen und mit den Sprossen unter den Teig rühren. Den Backofen auf 60 Grad vorheizen.

1 EL ÖL in einer beschichteten Pfanne (Durchmesser ca. 22 cm) erhitzen, mit einem Schöpflöffel ca. ein Viertel des Teiges hineingießen und auf niedrige bis mittlere Hitze schalten. 3 bis 4 Minuten braten, den Puffer mithilfe zweier Pfannenwender umdrehen und weitere 3–4 Minuten braten.

Herausnehmen und kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen. Auf einem Blech im Ofen warm stellen. Auf diese Weise vier Puffer backen. Linien aus Okonomiyaki-Sauce und Mayonnaise auf die Puffer spritzen. Mit Frühlingszwiebelringen bestreuen, optional mit Aonori-Pulver bestäuben. Sofort servieren.