Nachgekocht nach Tim Mälzer: Großartiges Shakshuka

1 Genau das richtige Essen für jede Tageszeit. Foto: red

Kochbücher gibt es viele. Ob sie wirklich etwas taugen, merkt man erst, wenn man daraus kocht. Heute im Test: „vierundzwanzigsieben“ von Tim Mälzer.











Es gibt da diese eine Folge von „Kitchen Impossible“, in der der Koch Hans Neuner aus dem Ocean-Restaurant an der Algarve vom Kitchen-Impossible-Maestro Tim Mälzer nach Tel Aviv zum Shakshuka-Gott Bino Gabso geschickt wird, um eben genau jenes Gericht nachzukochen. Das ist schon einige Jährchen her – und mittlerweile ist dieses Gericht, nun ja, in aller Munde. Kein Frühstückscafé in Friedrichshain, kein Brunchbüfett in einer WG kommt ohne Shakshuka aus. Es gibt auch wirklich wenige Menschen, denen diese Kombination aus warmen Tomaten, Paprika und gestockten Eiern nicht schmeckt. Und obwohl es viele Rezepte gibt, hat doch jeder sein eigenes.

Das Ergebnis nach Tim Mälzer. Foto: Mosaik Verlag/Reinhard Hunger

Dieses hier von Tim Mälzer ist im neuen Kochbuch „vierundzwanzigsieben“ (Mosaik Verlag) zu finden. Es ist schlichtweg sehr lecker und einfach nachzukochen. Probieren Sie es! Und auch wenn es unter Frühstück einsortiert ist, so ist’s ein Gericht, das auch sehr gut als Abendessen funktioniert. Das ist auch das Schöne an diesem Buch: alle Rezepte – von Belegtem über Gemüse, Kartoffelspeisen (für die gibt es ein eigenes Kapitel), Pasta, Fisch und Fleisch – sind immer einsetzbar; zum Frühstück, Lunch oder Abendessen – „vierundzwanzigsieben“ eben. Mälzer hat hier mal wieder gezeigt, dass ihm die simple Küche (Pellkartoffeln mit Zaziki), die nicht mit einfach zu verwechseln ist, wirklich am nächsten ist. Wir werden auf alle Fälle noch seine Pasta al Ragù nachkochen.

Zutaten

Die Zutaten Foto: red

Für 4 Portionen

Zeit: 40 Minuten

vegetarisch

2 rote Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

1 rote Spitzpaprika

1 grüne Paprika

6 Stiele glatte Petersilie

8 EL Olivenöl

1-2 EL Harissa

1 Dose Datterini-Tomaten

½ TL gemahlener Kreuzkümmel

1 EL rosenscharfes Paprikapulver

1 TL Oregano

Salz

Zucker

1 EL kalte Butter

200 g Baguette

6 Eier

1 Frühlingszwiebel

1-2 EL Zitronensaft

Zubereitung

Zwiebeln in Streifen schneiden. Knoblauch fein hacken. Paprika putzen, vierteln, entkernen und in Streifen schneiden. Blätter von 2 Stielen Petersilie abzupfen und fein hacken. 4 El Öl in einer Pfanne erhitzen. Zwiebeln und Paprika darin 8 bis 10 Minuten weich schmoren.

Knoblauch und Harissa zugeben und kurz mitrösten. Tomaten, Kreuzkümmel und Paprikapulver zugeben. Mit Oregano, Salz und etwas Zucker abschmecken. Butter und gehackte Petersilie zugeben und offen bei mittlerer Hitze 10 Minuten zu einer dicklichen Sauce einkochen. Dabei ab und zu umrühren.

Die Zutaten in der Pfanne. Foto: red

Dann erneut abschmecken. Backofen auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Baguette in dünne Scheiben schneiden und auf einem mit Backpapier belegten Backblech verteilen.

Die Brotscheiben im Ofen. Foto: red

Mit 2 EL Öl beträufeln und im vorgeheizten Backofen 8 bis 10 Minuten goldgelb

backen.

6 Mulden in die Tomatensauce drücken. Eier einzeln aufschlagen und je ein Ei in eine Mulde geben. 1 Minute garen, dann die Eiweiße vorsichtig in die Sauce rühren, dabei aufpassen, dass das Eigelb nicht verletzt wird. Weitere 6 bis 7 Minuten bei mittlerer Hitze stocken lassen.

Die Eier kommen in die Pfanne. Foto: red

Inzwischen die Frühlingszwiebel in feine Ringe schneiden. Restliche Petersilienblätter abzupfen. Beides mit dem Zitronensaft und 1 EL Öl mischen. Shakshuka mit den Baguettescheiben und den Kräutern anrichten. Mit dem restlichen Öl beträufelt servieren.