10 Umami Bluccoli schmeckt wie der Name klingt: lecker und anders. Erdacht wurde das Rezept von Sophia Giesecke und Uri Triest. Foto: Marina Jerkovic; Sophia Giesecke

Kochbücher gibt es viele. Ob sie wirklich etwas taugen, merkt man erst, wenn man daraus kocht. Heute im Test: Shemesh Kitchen.















Link kopiert

Sophia Giesiecke und Uri Triest sind gemeinsam als Shemesh Kitchen bekannt. Es begann als Zeitvertreib im Lockdown auf Instagram, heute haben die beiden viele Fans. Und weil viele Hobbyköchinnen und -köche in ihrer Wohnung gerne noch Kochbücher haben, gibt’s jetzt ihr erstes Werk: In „Shemesh Kitchen“ (Dumont Verlag) sind tolle, überraschende Gerichte, bei denen ungewöhnliche, aber leckere Komponenten vereint werden. Und alles ist gut nachvollziehbar.

Eine Empfehlung ist etwa der gebratene Romanasalat mit Blauschimmelkäse und Tahin. Auch das Testrezept für das Gericht mit dem lustigen Namen Umami Bluccoli ist unfassbar gut. Zu Recht schreibt das Koch-Duo: „Vorsicht, die Tahinicreme in diesem Rezept macht süchtig! Wir benutzen sie als Reistopping, Dressing für Gurkensalat, Soße für Soba-Nudeln oder als Duschgel. Für den Brokkoli und den Blumenkohl haben wir eine spezielle Garmethode verwendet, die das Äußere beinahe schon verbrennt und innen trotzdem etwas Biss lässt. Dadurch wird der Geschmack des Gemüses intensiviert und das Gericht wird zu einer wahren Umami-Explosion.“

Zutaten Bluccoli

1 Blumenkohl

1 Brokkoli

Rapsöl zum Braten

Salzflocken

Zubereitung

Den Ofen auf 170 °C vorheizen. Eine feuerfeste Form mit Wasser füllen und in den Ofen stellen. So entsteht Dampf wie in einem Dampfgarer. Blumenkohl und Brokkoli in Röschen teilen. Jedes Röschen halbieren. Den Boden einer großen kalten Pfanne mit Rapsöl bedecken und mit Salzflocken bestreuen. Die Blumenkohlröschen nebeneinander (ggf. portionsweise) mit der glatten Schnittseite nach unten in die Pfanne legen. Die Pfanne erhitzen und die Röschen 5 bis 6 Min. braten, bis sie dunkelbraun sind. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen. Die Pfanne wieder mit Rapsöl bedecken, mit Salz bestreuen und die Brokkoliröschen darin ebenso ca. 5 Min. braten. Auf einem zweiten Blech verteilen. Beide Bleche nacheinander in den Ofen geben und den Blumenkohl ca. 7 Min., den Brokkoli ca. 3 Min. rösten.

Zutaten Tahinicreme

100 g Tahini

20 g Sojasoße

20 g dunkler Reisessig

15 g Laoganma (Chili-Öl)

¼ TL Sesamöl

Zubereitung

Tahini, Sojasoße, Reisessig, Laoganma, 50 g Wasser und Sesamöl im Mixer oder mit einem Pürierstab glatt pürieren.

Servieren

1 TL Sesamsamen (schwarz und weiß), geröstet

Laoganma (Chili-Öl) zum Beträufeln

Jeweils 3–30 EL Tahini-Creme auf einen Teller geben und leicht verstreichen. Brokkoli und Blumenkohl darauflegen und mit Sesam bestreuen. Nach Belieben mit Laoganma beträufeln.