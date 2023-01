13 Sieht nicht nur schön aus: Der Blumenkohl mit Granatapfelsalsa und Pinienkerntahin ist nicht nur optisch beeindruckend. In der Bildergalerie sehen Sie, wie er zubereitet wird. Foto:

Passend zum „Veganuary“: Der Münchner Koch und Gastronom Florian Geibs hat in seinem ersten Kochbuch „Shalom“ ein etwas anderes Blumenkohl-Rezept, das überraschende Geschmackserlebnisse bietet.















Florian Gleibs betreibt das Münchner Restaurant Schmock im Volkstheater. In seinem ersten Kochbuch „Shalom Kitchen“ (EMF) veröffentlicht der Wirt seine liebsten jüdischen Rezepte und erzählt auch von seinem familiären Hintergrund. Seine Geschichte ist eine bewegte, die Rezepte spiegeln eine wunderbare Vielfalt wider. Der Blumenkohl aus dem Ofen ist gerade jetzt im Januar, in dem sich viele pflanzlich ernähren wollen, eine ganz wunderbare Idee. Mit der Tahin und Salsa ergibt sich ein spannendes Zusammenspiel, das man so noch nicht probiert hat.

Zutaten für vier Personen

Für den Blumenkohl:

1 Blumenkohl

100 ml Olivenöl

Fleur de Sel

Für das Pinenkerntahin:

50g Pinienkerne

6 EL Tahin (Sesammus)

Für die Granatapfelsalsa:

1 Granatapfel

1/2 rote Zwiebel

je 1 Orange und Limette

6 Kirschtomaten

1 kleine rote Chilischote

2 Stängel Koriander

1 EL Aceto balsamico bianco

2 EL Olivenöl

1TL Sumach

Salz

Zubereitung

Den Ofen auf 200 Grad (Umluft) vorheizen.

Den Blumenkohl waschen und von den grünen Blättern befreien, dabei aber am Strunk lassen. Den Blumenkohl kopfüber in kochendes Wasser geben und 10 bis 15 Minuten kochen. Aus dem Topf nehmen und gut abtropfen lassen. Mit Backpapier ein Nest auf einem Blech oder in einer Auflaufform formen und den Blumenkohl hineinsetzen. Den Blumenkohl mit Olivenöl einreiben, mit Fleur de Sel salzen und 15 bis 20 Minuten im heißen Ofen (Mitte) backen.

Für das Tahin die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Öl goldbraun rösten und mit dem Tahin verrühren. Diese Mischung dann über den gebackenen Blumenkohl streichen, sobald der aus dem Ofen kommt.

Für die Salsa die Kerne des Granatapfels auslösen. Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. Orange und Limette auspressen.

Tomaten waschen und in kleine Würfel schneiden. Chili waschen, entkernen und hacken. Koriander waschen, trocken schütteln und hacken. Alles nun mit den weiteren Zutaten vermengen, etwas salzen und 10 Minuten ziehen lassen. Dann zum Blumenkohl servieren.