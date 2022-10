4 Was für ein gutes Gericht: sehr scharfes Süßkartoffelchili nach Jamie Oliver. Wie es zubereitet wird, sehen Sie in unserer Bildergalerie. Foto: nja

Kochbücher gibt es viele. Ob sie wirklich etwas taugen, merkt man erst, wenn man daraus kocht. Heute im Test: Jamie Olivers „One“.















Link kopiert

Die Großeltern-Generation wird bestimmt müde lächeln, wenn man nun etwas von vorkochen und einfrieren erzählt. Ja, man sollte sich etwas rückbesinnen, um mit guter, frischer und auch preiswerter Küche durch den Herbst und Winter zu kommen. Praktischerweise hat Jamie Oliver mit seinem jüngsten Kochbuch „One“ (DK Verlag) ein sehr praktisches Werk verfasst. Jedes Rezept braucht nur einen Topf, Pfanne und Ofenform. Meist kommen die Gerichte mit acht Zutaten aus. Gute Idee: Lasagneplatten, von denen man ja immer welche übrig hat, packt Oliver in die Pfanne.

Das Testrezept Chili ist wirklich gut, aber auch wirklich scharf, wenn man sich an die Angaben hält. Das wirklich Tolle daran: Es lässt sich prima einfrieren und unterschiedlich einsetzen. Wer frisches Gemüse verwendet, braucht für die Vorbereitung allerdings ein bisschen mehr als 12 Minuten.

Zutaten

Für 12 Personen | Vorbereitung 12 Minuten / Garzeit 2 Stunden

6 Süßkartoffeln (à 250 g)

Olivenöl

1 TL Kreuzkümmelsamen

1 Glas Chipotle-Chilipaste (95 g)

500 g gewürfelte Gemüsemischung (Zwiebeln, Karotten und Sellerie), frisch oder TK

½ Bund Koriandergrün (15 g)

3 Dosen schwarze Bohnen (à 400 g)

3 Dosen Eiertomaten (à 400 g)

60 g Feta

Zubereitung

Den Backofen auf 180°C vorheizen. Einen großen, tiefen und ofenfesten Schmortopf bei mittlerer bis hoher Temperatur erhitzen. Die Süßkartoffeln schälen und gleich hineingeben; in 1 EL Olivenöl 5 Minuten anbraten, bis sie allmählich Farbe annehmen. Ab und zu wenden. Die Süßkartoffeln an den Rand des Topfes schieben, den Kreuzkümmel hineinstreuen und kurz anrösten. Anschließend die Chilipaste unterrühren, das Glas zweimal mit Wasser füllen und in die Pfanne entleeren. Das Mischgemüse hinzufügen, die Korianderstängel fein hacken und unterrühren, die Blätter beiseitelegen, und das Ganze im Ofen 1 Stunde backen.

Aus dem Ofen nehmen, die Bohnen samt der Flüssigkeit in den Topf geben, anschließend mit den Fingern die Tomaten zerdrücken und hinzufügen und 1 Dose Wasser zugießen. Gut umrühren und das Ganze noch 1 Stunde backen, bis die Süßkartoffeln weich sind. Sorgfältig abschmecken. Wenn sofort serviert wird, das Chili mit dem zerkrümelten Feta und dem Koriandergrün bestreuen. Was nicht gleich verbraucht wird, für kommende Mahlzeiten im Kühlschrank aufbewahren oder portionsweise einfrieren.

Ideen, was man damit alles anstellen kann:

Nachos mit Süßkartoffel-Chili

Etwas Chili kräftig erhitzen, auf knusprige Tortillachips geben und mit geriebenem Cheddar bestreuen. Einige Jalapeño-Chiliringe aus dem Glas und etwas frisches Koriandergrün oder kleine Minzeblätter dazugeben.

Quesadillas mit Süßkartoffel-Chili

Für 2 Personen Reste von Süßkartoffeln mit geriebenem Käse zwischen 2 Tortillas zerdrücken und in der Pfanne von beiden Seiten goldbraun braten. Herausnehmen, in der Pfanne etwas Chili erhitzen, mit Jalapeños, Joghurt und Koriandergrün garnieren.

Süßkartoffel-Chili-Suppe mit Avocado

Reste von Süßkartoffeln und etwas Chili im Mixer pürieren und mit Wasser verdünnen, falls nötig. In einem Topf erhitzen und mit gewürfelter Avocado, Koriandergrün, Joghurt oder saurer Sahne und gerösteten Tortillas servieren.

Süßkartoffel-Chili-Bowl

Etwas Chili erhitzen und mit Reis und einem knackigen Salat servieren, zum Beispiel aus geraspelten Karotten und Tomaten, angemacht mit Zitrone und Koriandergrün. Mit Joghurt oder saurer Sahne, scharfer Chilisauce und Feta garnieren.

Süßkartoffel-Chili-Wrap

Etwas Chili erhitzen, auf eine aufgebackene Tortilla geben und mit fein geschnittenem Romana-Salat, Minzeblättern und ein paar Feta-Krümeln garnieren. Mit 1 Limettenspalte zum Auspressen servieren.

Süßkartoffel-Chili-Suppe

Halten Sie es ganz klassisch – etwas Chili erhitzen und über eine knusprige Backkartoffel schöpfen. Einen Klecks Joghurt oder saure Sahne sowie ein paar Krümel Feta und etwas Koriandergrün, falls zur Hand, darüber geben und servieren.