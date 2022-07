Bedarf an psychologischer Hilfe für Schüler ist hoch

Im Land herrscht Mangel an Schulpsychologen: Nur jede zweite Stelle ist besetzt, obwohl der Bedarf wegen Coronafolgen und Ukraine-Krieg groß ist. Im Kreis Esslingen ist die Lage laut Kultusministerium allerdings im Lot.















Am Bedarf herrscht kein Mangel, am Personal schon: Die Hälfte der insgesamt 194 Planstellen für Schulpsychologen und Schulpsychologinnen seien in Baden-Württemberg unbesetzt, schlug Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) kürzlich auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hin Alarm.