Nachfolgerin von Jasmin Gassmann: Wer steckt hinter der neuen Kommissarin Toni Kidane bei „SOKO Stuttgart“?
1
Toni Kidane (Iman Tekle) startet direkt mit einem brenzligen Fall bei „SOKO Stuttgart“. Foto: ZDF/Bavaria Fiction

Im Interview spricht Schauspielerin Iman Tekle über ihre neue Rolle als Kriminalkommissarin bei „SOKO Stuttgart“, den ersten Drehtag und zurückhaltende Stuttgarter.

Mit Toni Kidane bekommt das Team der „SOKO Stuttgart“ eine neue Ermittlerin. Verkörpert wird sie von Schauspielerin Iman Tekle, die in Eritrea geboren wurde, in Köln aufwuchs und heute in Berlin lebt. In Österreich absolvierte sie ihre Schauspielausbildung und arbeitete dort wie auch in Deutschland vor allem am Theater. Am 22. Januar ist sie erstmals in der Folge „Ohne Ausweg“ zu sehen – als Nachfolgerin von Jasmin Gassmann.

