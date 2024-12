Nachfolgerin gesucht: „Fräulein Kurvig“ aus Esslingen reicht die Miss-Krone weiter

1 Die Esslingerin Franziska Herb (Mitte) war ein Jahr lang „Fräulein Kurvig“. Foto: /Sarah Becke

Vor einem Jahr gewann die Esslingerin Franziska Herb einen Wettbewerb für Curvy-Models. Ihre Amtszeit endet zwar an diesem Samstag, ihr Engagement für das Thema Körpervielfalt hingegen nicht. Ein ganz persönlicher Rückblick.











An jenen 16. Dezember 2023 erinnert sich Franziska Herb, als sei es erst gestern gewesen: Die Esslingerin gewann einen bundesweiten Modelwettbewerb für Frauen mit mehr Körperfülle und trägt seither den Titel „Fräulein Kurvig“. Nach einem Jahr endet nun ihre Amtszeit, an diesem Samstag wird sie die Krone bei der Gala in Krefeld an ihre Nachfolgerin übergeben. „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, räumt die 36-Jährige ein. „Die Zeit ist so schnell vergangen. Ich habe viele schöne Dinge erlebt.“