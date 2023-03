1 Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann sitzt künftig im ZDF-Verwaltungsrat (Archivbild). Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen/IMAGO/Chris Emil Janssen

Winfried Kretschmann ist künftig im Verwaltungsrat des ZDF. Die Hintergründe zu der Entscheidung und wie sich das Gremium zusammensetzt.















Link kopiert

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gehört künftig dem Verwaltungsrat des ZDF an. Nach Informationen des Evangelischen Pressedienstes beriefen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer am Donnerstag auf ihrer Konferenz in Berlin Kretschmann in das Aufsichtsgremium des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders.

Im Verwaltungsrat musste ein Platz nachbesetzt werden. Im Dezember 2022 war der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) aus dem Gremium ausgeschieden. Zur Begründung für den Rückzug hieß es, Söder könne aufgrund „umfangreicher Verpflichtungen in Bayern“ dem Verwaltungsrat nicht weiter angehören.

Der ZDF-Verwaltungsrat hat insgesamt zwölf Mitglieder. Davon werden vier von den Länderchefs gemeinsam berufen, die übrigen acht Mitglieder werden vom Fernsehrat gewählt. Die vier Plätze, für deren Besetzung die Ministerpräsidenten zuständig sind, werden dabei so aufgeteilt, dass aus dem Lager der SPD-geführten und der unionsgeführten Bundesländer jeweils zwei Personen stammen.

Malu Dreyer ist die Vorsitzende des Rats

Baden-Württemberg, in dem die Grünen in einer Koalition mit der CDU regieren, gehört im Länderkreis zu der Gruppe der unionsgeführten Länder. Vorsitzende des ZDF-Verwaltungsrats ist die rheinland-pfälzische Ministerpräsident Malu Dreyer (SPD). Weiteres Mitglied aus dem SPD-Lager ist der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Von Unionsseite ist Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) Verwaltungsratsmitglied.

Mit Kretschmann gehört dem ZDF-Verwaltungsrat künftig erstmals ein Ministerpräsident an, der nicht Mitglied von CDU, CSU oder SPD ist. Dem Vernehmen nach soll Kretschmann bereits in den vergangenen Jahren, als es um Nachbesetzungen im ZDF-Verwaltungsrat ging, einen Sitz in dem Gremium eingefordert haben, womit er sich im Kreis der Ministerpräsidenten aber nicht durchsetzen konnte. Dieses Mal kam er zum Zuge. Große Interesse an dem zu vergebenden Sitz hatte nach epd-Informationen auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU).

Zweitdienstältester Regierungschef

Kretschmann ist seit Mai 2011 Ministerpräsident von Baden-Württemberg und damit nach Reiner Haseloff der zweitdienstälteste Regierungschef. Haseloff ist seit April 2011 Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Er wurde Anfang Juli 2022 mit dem Beginn der neuen fünfjährigen Amtsperiode Mitglied des ZDF-Verwaltungsrats.