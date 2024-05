Nachfolger für Landrat gesucht: Freie Wähler im Kreis Esslingen setzen auf Marcel Musolf

1 Marcel Musolf Foto: Archiv

Die mitgliederstärkste Fraktion im Esslinger Kreistag schickt den Bissinger Bürgermeister ins Rennen um die Nachfolge von Landrat Heinz Eininger. Damit steht ein zweiter Kandidat für die Wahl am 26. Juli fest.











Die mit Spannung erwartete Entscheidung für den Kandidaten ist gefallen: Die Freien Wähler schicken Marcel Musolf ins Rennen um das Amt des Esslinger Landrates. Der Bürgermeister von Bissingen setzte sich in einer fraktionsinternen Abstimmung am Donnerstagabend gegen Thomas Matrohs, Bürgermeister von Deizisau, durch. „Wir sind überzeugt, dass wir einen hervorragenden Bewerber haben, der auch für andere Fraktionen wählbar ist aufgrund seiner Erfahrungen in Kommune und Kreistag sowie aufgrund seines offenen, verbindenden und sachorientierten Politikverständnisses“, betont der Fraktionsvorsitzende Bernhard Richter.