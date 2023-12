Nachfolger für die Gaststätte in Neuhausen: Der neue Saalbau-Pächter setzt auf schwäbische Küche

1 Der Saalbau wird nach Rudolf Kaisers Abschied ab Herbst 2024 weitergeführt. Foto: Ines Rudel

Mit Stavros Skopakis übernimmt ein alter Bekannter ab Herbst 2024 den Saalbau. Zuvor saniert die Gemeinde das Traditionslokal etwa ein halbes Jahr lang.











Die Ungewissheit hat ein Ende. Der Saalbau in Neuhausen hat neue Pächter. Stavros Skopakis und seine Frau Athina übernehmen voraussichtlich im Herbst 2024 das Traditionslokal der Vereine. Der langjährige Wirt des Schützenhauses ist in der Fildergemeinde bestens bekannt. Er wird in seinem neuen Lokal den Schwerpunkt auf schwäbische Küche legen. Zuvor renoviert die Gemeinde die historische Gaststätte an der Kirchstraße, die seit 1970 im Besitz der Gemeinde ist. Dafür rechnet die Kommune mit Kosten von 700 000 Euro.