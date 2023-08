7 Noch vor der offiziellen Eröffnung der Internationalen Automobil-Ausstellung in München (5. bis 10. September 2023) wird Mercedes-Benz am Sonntag, 3. September, ein Konzeptfahrzeug für die künftige Kompaktklasse präsentieren. Foto: Mercedes-Benz AG

Der Stuttgarter Autohersteller präsentiert in München unter anderem ein Konzeptfahrzeug für die künftigen Kompaktmodelle. Wir zeigen, was sonst noch zu sehen sein wird.















2025 will Mercedes-Benz neue Kompaktautos auf den Markt bringen. In welche Richtung sich der Stuttgarter Automobilhersteller dabei bewegt, soll am Sonntag in München enthüllt werden.

Mercedes zeigt am Vorabend der Internationalen Automobil-Ausstellung (5. bis 10. September 2023) ein Coupé, das intern CLA genannt wird und auf einer neuen elektrischen Plattform basiert. Bisher sind nur Bilder einer Silhouette davon veröffentlicht worden.

Auf der neuen Basis sollen ab 2025 vier Modelle als Nachfolger der aktuellen A- und B-Klasse auf den Markt kommen. Die Plattform ist für Elektroantriebe konstruiert, es werden aber auch Varianten mit Verbrennungsmotor folgen.

Wie vor zwei Jahren wird Mercedes zusätzlich zum Stand in den Messehallen in München-Riem auch in der Innenstadt präsent sein. Zu sehen sein werden neben neuen E-Modellen auch diese Studie, die als Neuinterpretation des Flügeltürers C111 gilt.

Im Herbst 2021 hatte sich Mercedes auf dem Odeonsplatz eingerichtet, dieses Mal zeigt das Unternehmen seine Autos auf dem Apothekenhof der Residenz. Welche Neuheiten es zu sehen gibt und welche Modelle im Mittelpunkt stehen, erfahren Sie in unserer Bildergalerie.