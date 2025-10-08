Sira Huwiler-Flamm 08.10.2025 - 14:45 Uhr , aktualisiert am 08.10.2025 - 14:45 Uhr

Der Mann dement, die Mutter gebrechlich: „Ich war völlig am Anschlag“

1 Die 75-jährige Maria Hensler im Garten ihres Familienholzhauses auf der Halbinsel Höri.Die 75-jährige Maria Hensler im Garten ihres Familienholzhauses auf der Halbinsel Höri Foto: Sira Huwiler-Flamm

Maria Hensler hat einst eine der ersten Nachbarschaftshilfen in Deutschland gegründet. Aus dem regionalen Funken wurde ein Feuer der Hilfsbereitschaft.











Das ist schon ein bisschen mein Lebenswerk“, sagt Maria Hensler mit einem strahlenden Lächeln bei Filterkaffee und Zitronenkuchen. Die 75-Jährige sitzt in ihrem urigen Familienholzhaus in Gaienhofen im Landkreis Konstanz an einem großen Massivholztisch, lässt den Blick aus den Panoramafenstern durch den mit Hortensien und Lilien gesäumten Garten und weiter auf den Bodensee schweifen. 2003 hat Hensler hier auf der Halbinsel Höri den Verein „Hilfe von Haus zu Haus“ gegründet – eine der ersten professionellen Nachbarschaftshilfen Deutschlands. Daraus ist das landesweite „Netzwerk Nachbarschaftshilfe“ entstanden, mit mittlerweile fast 100 Vereinen in ganz Baden-Württemberg.