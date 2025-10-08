Nachbarschaftshilfe: Der Mann dement, die Mutter gebrechlich: „Ich war völlig am Anschlag“
1
Die 75-jährige Maria Hensler im Garten ihres Familienholzhauses auf der Halbinsel Höri.Die 75-jährige Maria Hensler im Garten ihres Familienholzhauses auf der Halbinsel Höri Foto: Sira Huwiler-Flamm

Maria Hensler hat einst eine der ersten Nachbarschaftshilfen in Deutschland gegründet. Aus dem regionalen Funken wurde ein Feuer der Hilfsbereitschaft.

Das ist schon ein bisschen mein Lebenswerk“, sagt Maria Hensler mit einem strahlenden Lächeln bei Filterkaffee und Zitronenkuchen. Die 75-Jährige sitzt in ihrem urigen Familienholzhaus in Gaienhofen im Landkreis Konstanz an einem großen Massivholztisch, lässt den Blick aus den Panoramafenstern durch den mit Hortensien und Lilien gesäumten Garten und weiter auf den Bodensee schweifen. 2003 hat Hensler hier auf der Halbinsel Höri den Verein „Hilfe von Haus zu Haus“ gegründet – eine der ersten professionellen Nachbarschaftshilfen Deutschlands. Daraus ist das landesweite „Netzwerk Nachbarschaftshilfe“ entstanden, mit mittlerweile fast 100 Vereinen in ganz Baden-Württemberg.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.