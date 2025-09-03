Nach zweieinhalb Monaten: Beschuldigter Waiblinger darf die Türkei verlassen

1 Es sollte nur ein Wochenendtrip in die Türkei werden – für Wassilij Burgstaller wurden es unfreiwillig über zwei Monate. Foto: StZN

Zweieinhalb Monate ist Wassilij Burgstaller aus Waiblingen vorgeworfen worden, in der Türkei ein Verbrechen begangen zu haben. Jetzt hat der Fall eine Wendung genommen.











Wassilij Burgstaller weiß gar nicht, wohin mit den Emotionen. „Mir kommen die Tränen - diesmal vor Freude“, sagt der junge Mann aus Waiblingen. Bisher ist ihm aus einem anderen Grund zum Weinen zumute gewesen. Aufgrund einer offenkundig falschen Beschuldigung sitzt er seit Juni in der Türkei fest. Er soll an einer verbotenen Pride-Parade der queeren Community in Istanbul teilgenommen haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft für Terrorangelegenheiten. Für die türkischen Behörden ein Verbrechen. Für Burgstaller ein katastrophales Missverständnis.