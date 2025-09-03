Nach zweieinhalb Monaten: Beschuldigter Waiblinger darf die Türkei verlassen
1
Es sollte nur ein Wochenendtrip in die Türkei werden – für Wassilij Burgstaller wurden es unfreiwillig über zwei Monate. Foto: StZN

Zweieinhalb Monate ist Wassilij Burgstaller aus Waiblingen vorgeworfen worden, in der Türkei ein Verbrechen begangen zu haben. Jetzt hat der Fall eine Wendung genommen.

Wassilij Burgstaller weiß gar nicht, wohin mit den Emotionen. „Mir kommen die Tränen - diesmal vor Freude“, sagt der junge Mann aus Waiblingen. Bisher ist ihm aus einem anderen Grund zum Weinen zumute gewesen. Aufgrund einer offenkundig falschen Beschuldigung sitzt er seit Juni in der Türkei fest. Er soll an einer verbotenen Pride-Parade der queeren Community in Istanbul teilgenommen haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft für Terrorangelegenheiten. Für die türkischen Behörden ein Verbrechen. Für Burgstaller ein katastrophales Missverständnis.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.