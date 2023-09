1 Ab sofort verkehren die S-Bahnen wieder an den Haltestelle im Innenstadttunnel. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Fahrgäste der Stuttgarter S-Bahn können aufatmen. Die Sperrung der Stammstrecke ist beendet. Sechs Wochen lang war der Tunnel zwischen Hauptbahnhof und Österfeld komplett gesperrt.











Teilweise lange Umwege mussten die Pendler auf dem Weg zur Arbeit nahezu die kompletten Sommerferien in Kauf nehmen. In der gesamten Stuttgarter City waren Ersatzbusse unterwegs. Grund dafür war die erneute Sperrung der Stammstrecke zwischen dem 29. Juli und dem 8. September. Die Deutsche Bahn nutzte die Zeit, um auf dem innerstädtischen Streckenabschnitt umfangreiche Sanierungsarbeiten und den Einbau neuer Technik durchzuführen.

100 Kilometer Kabel verlegt

An sieben Tagen die Woche wurden rund um die Uhr „die Weichen für die Digitalisierung der Stammstrecke der S-Bahn Stuttgart gestellt“, sagt Christian Boffini, der Teamleiter für die Tunnelnachrüstung. Rund 400 Arbeiter verlegten auf der 8,5 Kilometer langen Strecke mehr als 100 Kilometer Kabel. Zum einen für die Instandsetzung der 1978 in Betrieb genommenen Tunnelröhren. So wurden alle 15 Meter eine neue Beleuchtung mit LED-Lampen und alle 105 Meter sogenannte Elektranten, die im Notfall die Stromversorgung der Einsatzkräfte gewährleisten, angebracht – beides zusammen insgesamt 800 Stück.

Parallel dazu wurden 300 Achszähler für die neue Sicherheitstechnik European Train Control System (ECTS) verlegt. Das soll laut Bahn zu einem Ausbau der Kapazität auf der vorhandenen Strecke um 20 Prozent führen, da die S-Bahnen in kürzeren Abständen verkehren können. Doch noch sind nicht alle Verbesserungen komplett abgeschlossen. Auch in den kommenden zwei Jahren müsse der Innenstadttunnel wieder in den Sommerferien gesperrt werden. Aber nicht nur dort.

Die Arbeiten an der neuen Technik gehen weiter

Weiter gehen die Arbeiten am sogenannten Digitalen Knoten Stuttgart (DKS) bereits mit dem Schulbeginn am Montag, 11. September. Betroffen sind dieses Mal die Bereiche Bad Cannstatt und Untertürkheim. Vor allem auf dem Bahnverkehr im Neckartal müssen die Pendler mit Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr rechnen.

Die Deutsche Bahn empfiehlt für Auskünfte in Echtzeit ihre App DB Navigator und ihre Online-Auskunft im Internet auf m.bahn.de sowie bahn.de/Reiseauskunft. Die Reiseverbindungen werden sukzessive in den Fahrplanmedien eingepflegt. Für Reisende im Fernverkehr, deren bereits gebuchte Züge anders oder nicht verkehren, gelten die üblichen Fahrgastrechte, einsehbar unter www.bahn.de/service/buchung.