16 Die WM-Trikots sind nun für schlappe 45 Euro zu haben. Foto: dpa/Christian Charisius

Nach dem Aus von Deutschland bei der Fußball-WM in Katar hat Ausrüster Adidas die Preise für das Trikot deutlich reduziert.















Link kopiert

Nach dem überraschenden Vorrunden-Aus von Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat Adidas mit einer drastischen Preisreduzierung reagiert. Auf der Homepage des Ausrüsters wurden die weißen WM-Heimtrikots und die roten WM-Auswärtsjerseys am Freitag für 45 Euro angeboten.

Der ursprüngliche Preis von 90 Euro war auf der Homepage von Adidas durchgestrichen. Deutschland hatte am Donnerstagabend in Al-Chaur zwar mit 4:2 gegen Costa Rica gewonnen. Das Aus war durch einen 2:1-Erfolg von Japan gegen Spanien trotzdem besiegelt. Bereits 2018 in Russland war die DFB-Elf in der Vorrunde ausgeschieden.