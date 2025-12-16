Brutaler Angriff in der Europa-League-Nacht: „Warum keine Videobilder?“

1 Mit großem Polizeiaufgebot sorgte die Polizei am Abend des VfB-Spiels gegen Tel Aviv am 11. Dezember für Sicherheit. Foto: imago/Sportfoto Rudel

Zwei Passanten werden in der Nähe des Hauptbahnhofs in Stuttgart von einer Gruppe schwer verletzt – die Opfer vermuten Maccabi-Fans dahinter. Braucht es mehr Videoüberwachung?











Zum Schutz des Europa-League-Spiels des VfB gegen Maccabi Tel Aviv am vergangenen Donnerstagabend waren Tausende Polizisten in der Stadt im Einsatz. Vollkommen sicher waren Passanten in dieser Nacht zum 12. Dezember dennoch nicht. Wie unsere Zeitung erfuhr, wurden zwei 26-Jährige auf dem Weg zum Hauptbahnhof angegriffen und erheblich verletzt. Die Polizei bestätigt den Vorfall. Dabei wird auch ermittelt, ob womöglich Maccabi-Fans dahintersteckten, wie die Opfer glauben.