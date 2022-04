1 Der 16-Jährige sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Foto: dpa/Sven Hoppe

Die Polizei hat am Dienstagmorgen einen 16-Jährigen aus Plochingen (Kreis Esslingen) festgenommen. Er soll einen 15-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben.















Wegen des Verdachts der versuchten Tötung wurde am Dienstagmorgen ein 16-Jähriger aus dem Kreis Esslingen festgenommen. Die Polizei hatte bereits am Karfreitag mitgeteilt, dass an diesem Tag um die Mittagszeit in Steinheim im Kreis Ludwigsburg ein 15-Jähriger vermutlich aus einer größeren Personengruppe heraus mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden sei. Seitdem ermittelt die Kripo wegen versuchter Tötung. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung blieb allerdings erfolglos. Am Dienstagmorgen, 26. April, ist es den Ordnungshütern aber gelungen, in Plochingen einen 16-Jährigen vorläufig festzunehmen, der im Verdacht steht, dem 15-Jährigen die Stichverletzung zugefügt zu haben.

Junger Mann ist polizeibekannt

Zeugenhinweise hatten die Ermittler auf die Spur des jungen Mannes gebracht, der bereits polizeibekannt ist. Der Jugendliche, der offiziell in Plochingen gemeldet ist, wurde am Dienstag einem Haftrichter am Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl wegen Verdachts des versuchten Totschlags, setzte ihn in Vollzug und wies den 16-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen

Nicht erhärtet habe sich indes die anfängliche Annahme, dass das Opfer von einer größeren Gruppe angegangen worden sei, sagt Yvonne Schächtele, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Der Personenkreis der mutmaßlichen Angreifer sei deutlich kleiner gewesen, als es erste Erkenntnisse nahegelegt hätten. Die Ermittlungen hierzu liefen aber ebenso weiter wie die zu den Hintergründen der Tat.