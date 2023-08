1 Ein 14-Jähriger stellte sich am 4. August der Polizei. Foto: dpa/Friso Gentsch

Bei einer Schlägerei auf einem Bolzplatz in Wendlingen (Kreis Esslingen) wird Mitte Juli ein 15-Jähriger schwer verletzt. Inzwischen hat die Polizei fünf Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren verhaftet.















Nach einer Auseinandersetzung in Wendlingen am 18. Juli, bei der ein 15-Jähriger schwer verletzt wurde, konnte die Polizei inzwischen fünf Jugendliche verhaften. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Esslinger Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Die Auseinandersetzung ereignete sich laut Polizeiangaben am 18. Juli auf dem Bolzplatz beim Schäferhauser See. Dort soll bei einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten ein 15-Jähriger mit Faustschlägen traktiert und getreten worden sein. Durch Tritte gegen den Kopf des am Boden liegenden Opfers erlitt der Jugendliche so schwere Verletzungen, dass er operativ versorgt werden musste. Er selbst hatte erklärt, dass er gestürzt sei.

Kurz nach dem Vorfall konnte die Polizei bereits einen 15-Jährigen und einen 16-Jährigen festnehmen. Ein weiterer 15-Jähriger, der mit dem Fall in Verbindung steht, saß bereits wegen eines anderen Vorfalls seit Ende Juli in Untersuchungshaft. Am Samstag, 4. August, stellte sich laut Polizeiangaben ein weiterer Tatverdächtiger. Es handelt sich um einen 14-Jährigen, der festgenommen und im Lauf des Sonntags dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt wurde.

Darüber hinaus führten die Ermittlungen der Polizei zwischenzeitlich zur Identifizierung eines weiteren, mutmaßlichen Tatbeteiligten, bei dem es sich ebenfalls um einen 15-Jährigen handelt.