B 312 im Kreis Esslingen: Wieder Verkehrschaos bei der Aichtalbrücke? Neue Sperrung angekündigt

Bauarbeiten an der Aichtalbrücke hatten zuletzt für starke Einschränkungen im Verkehr gesorgt. Foto: Stadt Aichtal

An der Aichtalbrücke (B 312, Kreis Esslingen) stehen in den kommenden Tagen neue Erkundungsbohrungen an. Gibt es wieder ein Verkehrschaos?











Müssen Autofahrer und Anwohner wieder mit einer „chaotischen Verkehrssituation“ rund um die Aichtalbrücke rechnen? Nachdem vergangene Woche die Vorarbeiten für den geplanten Neubau des Bauwerks vorzeitig abgebrochen werden mussten, steht in den kommenden Tagen ein neuer Versuch an. Das Regierungspräsidium Stuttgart kündigt an, dass am 15., 16., 22. uns 23. November wieder Baugrunduntersuchungen anstehen. Aber was tun die Planer, um die Verkehrseinschränkungen zu verringern?

Demnach soll es von Samstag bis Sonntag, 15. bis 16. November, und eine Woche später am Samstag und Sonntag, 22. und 23. November, Erkundungsbohrungen im Fahrbahnbereich der B 312 auf der Aichtalbrücke geben. Hierfür sei eine halbseitige Sperrung des Verkehrs im genannten Zeitraum erforderlich, der Verkehr werde mit Hilfe von Ampeln geregelt. Das war auch in der Vorwoche so. Nach Angaben des Regierungspräsidiums erhofft man sich von der zeitlichen Verlagerung der Arbeiten ausschließlich aufs verkehrsärmere Wochenende geringere Einschränkungen.

Bilder von der vergangenen Woche aus Aichtal: Die Bauarbeiten hatten Stau in der Stadt zufolge. Foto: privat

„Massive Behinderungen“: Aichtals Bürgermeister Kurz schlägt Alarm

In der vorangegangenen Woche hatten die Arbeiten am Donnerstag, 6. November, also an einem Wochentag begonnen. Nach Angaben von Aichtals Bürgermeister Sebastian Kurz war es daraufhin zu der genannten „chaotischen Verkehrssituation“ gekommen. Er schilderte „massive Behinderungen auf der B 312 und im Stadtgebiet“ und wandte sich noch am gleichen Abend ans Landratsamt Esslingen, woraufhin am Folgetag die Arbeiten eingestellt wurden.

Trotz der Verlagerung aufs Wochenende rechnet das Regierungspräsidium auch bei diesem Anlauf zeitweise mit „verkehrlichen Einschränkungen“. Zudem könne es im Zeitraum von Montag bis Freitag, 17. bis 21. November, zu „einzelnen temporären verkehrlichen Einschränkungen“ kommen.