Nach Unfallflucht in Neuffen: „Mit massiver Gewalt“ – 22-Jähriger greift Polizisten an

1 Als die Polizei den Unfall aufnahm, kehrte der Mann zu Fuß zurück und attackierte die Beamten kurz darauf. (Symbolfoto) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

In Neuffen (Kreis Esslingen) verursachte am Donnerstag ein 22-Jähriger offenbar betrunken einen Unfall und flüchtete. Als die Polizei auf ihn aufmerksam wird, greift er die Beamten an.











Link kopiert

﻿ Ein 22-Jähriger hat am Donnerstagabend in Neuffen mehrere Polizeibeamte angegriffen. Zuvor hatte der Mann offenbar betrunken einen Autounfall verursacht und danach Fahrerflucht begangen, berichtet die Polizei.

Der Mann war gegen 21.30 Uhr in der Friedrich-Silcher-Straße mit seinem BMW frontal gegen einen geparkten Skoda gefahren. Danach fuhr er aber weiter, woraufhin Zeugen die Polizei alarmierten. Während der Unfallaufnahme kehrte der Mann dann aber zu Fuß zurück und beobachtete die Ermittlungen, ohne sich als Unfallverursacher zu erkennen zu geben.

Die Beamten stellten im Zuge ihrer Ermittlungen nicht nur fest, dass es sich beim dem 22-Jährigen um den gesuchten BMW-Fahrer handelte, sondern auch, dass dieser mit knapp 1,3 Promille deutlich unter Alkoholbeeinflussung stand. Er wehrte sich heftig gegen die angeordnete Blutentnahme und griff die Beamten „mit massiver Gewalt“ an, wie die Polizei berichtet. Dabei wurde er selbst leicht verletzt.

22-Jähriger hat Kennzeichen des Unfallwagens mitgenommen

Die Polizei legte dem 22-Jährigen schließlich Handschellen an und veranlasste die Blutprobe. Außerdem beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein. Den beschädigten BMW fanden sie in der Nähe abgestellt. Im Auto entdeckten sie zudem das fehlende Kennzeichen des Skoda, das der Mann nach der Kollision mitgenommen hatte.