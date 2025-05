Nach Unfallfahrt viele Fragen offen: Verletzte von Notzingen außer Lebensgefahr – Wie geht es weiter?

1 Bei dem Unfall hat ein Mann zwei Fußgänger schwer verletzt. Foto: SDMG

Die beiden Männer, die ein Autofahrer schwer verletzt hat, sind außer Lebensgefahr. Ob der 60-Jährige mit Absicht gehandelt hat, ist weiter unklar. Auch weitere Fragen sind noch offen.











Ein mutmaßlich psychisch auffälliger Mann hat am Mittwoch mit seinem Wagen in Notzingen (Kreis Esslingen) zwei Fußgänger angefahren hat. Beide sind inzwischen außer Lebensgefahr. Das teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen mit. Die beiden Männer im Alter von 43 und 44 Jahren seien aber weiter im Krankenhaus. Der Unfallfahrer, der augenscheinlich verwirrt war, ist in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert worden.

Bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 60-Jähriger am Mittwoch gegen 18 Uhr mit seinem Wagen zunächst rückwärts aus einer Hofeinfahrt gefahren. Beim Fahren nach vorn erfasste er demnach die beiden Männer, die auf einem Fußweg unterwegs waren, von hinten. Außerdem touchierte er mehrere geparkte Fahrzeuge. Der Fahrer sei aus seinem Auto ausgestiegen und habe zu Fuß weglaufen wollen. Zeugen hätten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Die Männer mit Absicht angefahren?

Ob der Mann die beiden Männer mit Absicht angefahren hat, ist weiter unklar. Derzeit ermittelt die Polizei in alle Richtungen. Was mit dem Unfallfahrer passiert, ist ebenfalls offen. Der Polizeisprecher rechnet damit, dass darüber im Lauf des Donnerstags entschieden wird.

Am Mittwochabend teilte die Kriminalpolizei mit, man gehe Hinweisen nach, wonach der psychisch auffällige und augenscheinlich verwirrte Fahrer den Unfall möglicherweise absichtlich verursacht haben könnte. Zuvor hatte ein Polizeisprecher gesagt, es gebe keinerlei Anzeichen auf eine Amokfahrt oder eine Gefahr für Dritte. Zunächst hatte die Polizei von einem Unfall gesprochen. Weitere Informationen werden in den nächsten Tagen erwartet.