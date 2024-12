Nach Unfallfahrt in Scharnhausen: Führerschein von 82-jähriger Autofahrerin beschlagnahmt

Nach Unfallfahrt in Scharnhausen

1 Der Führerschein der Frau wurde noch an Ort und Stelle eingezogen. Foto: dpa/Sina Schuldt

Die Frau hatte in Ostfildern (Kreis Esslingen) eine Verkehrsinsel überfahren, den Gegenverkehr gefährdet und rote Ampeln missachtet, bevor sie gegen ein parkendes Auto prallte. Verletzt wurde niemand.











Die Fahrweise einer betagten Autofahrerin hat am Donnerstagmorgen in Ostfildern-Scharnhausen zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen und einem Unfall geführt. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand, teilt die Polizei mit. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein der Frau an Ort und Stelle beschlagnahmt.

Den Angaben der Polizei zufolge hatte die 82-Jährige kurz vor neun Uhr mit ihrem Mercedes zunächst eine Verkehrsinsel am Kreisverkehr Bonhoefferstraße/Niemöllerstraße überfahren. Dann geriet sie in der Niemöllerstraße mehrfach auf die Gegenfahrbahn und gefährdete entgegenkommende Fahrzeuge, die teilweise ausweichen oder abbremsen mussten.

Schaden von mindestens 6000 Euro

Im weiteren Verlauf missachtete die 82-Jährige dann mehrere rote Ampeln, bevor sie schließlich mit einem in der Nellinger Straße geparkten VW Tiguan zusammenstieß, berichtet die Polizei. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 6000 Euro.

Zeugen und möglicherweise weitere geschädigte Autofahrer werden gebeten, sich beim Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden.