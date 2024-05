Nach Unfall mit Regionalbahn: Lieferwagenfahrer stirbt am Bodensee bei Zusammenstoß mit Zug

1 Der Fahrer erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Am Bodensee ist der Fahrer eines Lieferwagens beim Zusammenstoß mit einer Regionalbahn getötet worden. Der Mann wollte mit seinem Fahrzeug einen unbeschrankten Bahnübergang passieren, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten.











Am Bodensee ist der Fahrer eines Lieferwagens beim Zusammenstoß mit einer Regionalbahn getötet worden. Der 29 Jahre alte Mann habe am Mittwoch mit seinem Fahrzeug den unbeschrankten Bahnübergang Untermaurach passieren wollen, teilten die Polizei in Ravensburg und die Feuerwehr im Bodenseekreis mit. Vermutlich aus Unachtsamkeit habe er den nahenden Zug übersehen. Dabei sei es zur Kollision mit dem in Richtung Friedrichshafen fahrenden Zug gekommen.

Der Fahrer sei aus seinem Fahrzeug geschleudert worden und seinen Verletzungen noch vor Ort erlegen. Der Zug habe das Auto noch etwa 300 Meter weit vor sich hergeschoben. Der Lokführer und die Fahrgäste im Zug blieben körperlich unverletzt.

Kräfte der Feuerwehr brachten die etwa 50 Fahrgäste über einen Wirtschaftsweg in Sicherheit, sie bekamen eine Ersatzbeförderung. Die Bahnstrecke war für mehrere Stunden gesperrt. Der Sachschaden lag laut Polizei in einem niedrigen sechsstelligen Bereich.