Nach Unfall mit drei Toten in Esslingen-Weil: Stadt führt am Unfallort Tempo 30 ein

Stadt führt am Unfallort Tempo 30 ein

Nach Unfall mit drei Toten in Esslingen-Weil

1 An der Unfallstelle wird Tempo 30 eingeführt. Foto: SDMG//Kohls

Im Oktober kamen eine Frau und ihre beiden Kinder im Esslinger Stadtteil Weil bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Nun reagiert die Verwaltung mit einem Tempolimit von 30 Stundenkilometern im Umfeld des Unfallortes. Weitere Maßnahmen sollen folgen.











Die Esslinger Verwaltung reagiert auf den Verkehrsunfall mit drei Toten im Stadtteil Weil: Auf Höhe des Sportparks Weil wird in der Weilstraße Tempo 30 eingeführt. Diese Geschwindigkeitsbegrenzung erstreckt sich laut städtischem Pressereferat von der Württembergstraße bis hin zur Bushaltestelle „Sportpark Weil“. Die Regelung tritt am Donnerstag, 12. Dezember, in Kraft.

Trauermärsche, Kränze, Blumen: Die Anteilnahme der Bevölkerung nach dem Unfall mit drei Toten ist groß. Foto: Roberto / Bulgrin

Zusätzlich möchte die Stadt nach eigenen Angaben die Fußwegebeziehungen und die Radverbindung aus Weil in Richtung Sportpark überprüfen und anschließend sicherer organisieren: „Auch der Eingangsbereich zum Sportpark Weil inklusive der dortigen Parksituation wird nochmals intensiv untersucht.“ Parallel dazu werde geschaut, ob an weiteren Stellen im Stadtgebiet Geschwindigkeitsbegrenzungen möglich seien.

Esslingens OB für Tempo 30 innerorts

Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer unterstreicht einmal mehr sein „grundsätzliches“ Bekenntnis zu einem Tempolimit von 30 Stundenkilometern als Regelgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften: „Tempo 50 sollte die Ausnahme sein.“ Seit Mai 2022 sei Esslingen Mitglied der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“. Sie setze sich dafür ein, dass Kommunen selbst darüber entscheiden dürfen, wann und wo welche Geschwindigkeiten angeordnet werden. Matthias Klopfer betont: „Der Unfall auf der Weilstraße ist ein trauriger Beleg dafür, wie wichtig diese Initiative ist.“

Am 22. Oktober waren eine 39-jährige Frau und ihre beiden drei und sechs Jahre alten Kinder von einem Auto erfasst und dabei so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben.