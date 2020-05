6 Die Feuerwehr Wendlingen, die mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften im Einsatz war, musste den Mann aus seinem Fahrzeug befreien. Foto: SDMG/Boehmler

Ein 79-jähriger Autofahrer hat am Samstag in Wendlingen einen Vorfahrtsunfall verursacht. Anschließend fuhr er über einen Kreisverkehr und verlor die Kontrolle über seinem Wagen. Dabei wurde er schwer verletzt.

Wendlingen - In der Wendlinger Brückenstraße hat sich am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde ein 79-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Der Mann befuhr nach Angaben der Polizei mit seinem Wagen gegen 16.40 Uhr die Jakobstraße und bog nach links in die Brückenstraße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeugs einer 41-Jährigen. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und es kam zu einer Kollision.

Während die Unfallgeschädigte an der Unfallstelle ausstieg, beschleunigte der 79-Jährige unvermittelt aus bislang unbekannter Ursache stark und fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in den unmittelbar angrenzenden Kreisverkehr ein. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Kirchheimer Straße fort und überfuhr dabei eine Verkehrsinsel. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Pkw in eine Drehbewegung und schleuderte erst gegen ein Metallgeländer und dann gegen einen Baum, ehe er auf der rechten Fahrzeugseite liegen blieb.

Die Feuerwehr Wendlingen, die mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften im Einsatz war, musste den Mann aus seinem Fahrzeug befreien. Anschließend brachte ihn der Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Der Unfallwagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.