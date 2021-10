Ausstellung im Hotel Silber in Stuttgart Auf den Spuren einer jüdischen Lehrerin

in Buch und ein Ausstellung im Hotel Silber beleuchten das Leben der Stuttgarterin Jenny Heymann durch vier Epochen hindurch. Die beeindruckende Pädagogin überlebte die Nazizeit und starb erst 1996 in Stuttgart im Alter von 105 Jahren in ihrer Heimatstadt.