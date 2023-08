1 Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann in eine Klinik geflogen. Foto: Marijan Murat/dpa

Ein 39-jähriger Mann, der vor zwei Wochen mit seinem Fahrrad in einen Unfall in Ostfildern-Ruit (Kreis Esslingen) verwickelt war, starb Donnerstagabend, 3. August, im Krankenhaus.















Ein 39-Jähriger, der am 20. Juli in Ostfildern-Ruit mit seinem Fahrrad in einen Unfall verwickelt war, ist am Donnerstagabend an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Der Mann war nach Polizeiangaben am frühen Abend auf dem Feldweg Rossert zwischen den Ortsteilen Scharnhausen und Ruit mit seinem Fahrrad seitlich gegen einen Pickup gefahren. Offenbar hatte er den Wagen eines 32-jährigen Fahrers übersehen. Das Auto hatte an der Kreuzung, an der es zu dem Unfall kam, Vorfahrt. Dort gilt rechts vor links. Nach der Versorgung vor Ort durch einen Notarzt wurde der Radfahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er nun zwei Wochen später seinen schweren Verletzungen erlag.