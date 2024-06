Nach Unfall in Neuffen: 88-Jähriger Radfahrer erliegt Verletzungen

1 Trotz schneller medizinischer Hilfe erlag der Radfahrer einige Tage nach dem Unfall seinen Verletzungen. Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Der Pedelecfahrer, der vor knapp zwei Wochen auf der Stuttgarter Straße am Ortsanfang von Neuffen (Kreis Esslingen) verunglückte, ist am Sonntag in einem Krankenhaus gestorben. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.











Der 88 Jahre alte Pedelecfahrer, der vor knapp zwei Wochen auf der Stuttgarter Straße am Ortsanfang von Neuffen verunglückte, ist nach Mitteilung der Polizei am Sonntag in einem Krankenhaus an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestoben. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern indes an. Wie das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen schildert, war der Mann am 18. Juni kurz vor 14 Uhr auf dem rechts neben der Landstraße verlaufenden, für Radfahrer freigegebenen Gehweg von Linsenhofen herkommend in Richtung Neuffen unterwegs. Am Ortsbeginn fuhr er auf Höhe des Recyclinghofs offenbar, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Landesstraße ein. Vermutlich wollte er diese mit seinem Elektro-Fahrrad überqueren. Dabei wurde der Senior von einem Auto erfasst, das auf der Stuttgarter Straße in Richtung Neuffen fuhr.