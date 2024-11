Nach Unfall in Kirchheim unter Teck: Radfahrer verstirbt Tage nach Sturz im Krankenhaus

1 Ein 78-Jähriger starb am Dienstag an den Folgen eines Fahrradsturzes in Kirchheim unter Teck. (Symbolfoto) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Am 14. November stürzt ein 78 Jahre alter Fahrradfahrer im Stadtviertel Jesingen. Schwer verletzt wird er in eine Klinik gebracht, wo er Tage später verstirbt.











Der am vergangenen Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in der Theodor-Körner-Straße in Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) schwer verletzte 78-jährige Radfahrer ist am Dienstag verstorben. Laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen erlag er seinen Verletzungen.

Der Mann war laut Polizeibericht am 14. November nahezu im Stillstand in der Theodor-Körner-Straße im Stadtviertel Jesingen von seinem Rad gefallen und beim Aufprall auf den Boden schwer verletzt worden. Laut einer ersten Mitteilung der Polizei trug der 78-Jährige zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm.

Arbeiter einer nahe gelegenen Baustelle hatten nach dem Sturz Erste Hilfe geleistet; der Rettungsdienst brachte ihn anschließend in eine Klinik. Dort verstarb der Mann am Dienstag.