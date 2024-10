Nach Unfall in Esslingen mit drei Toten: Hunderte begleiten trauernde Familie mit Kerzen zum Unfallort

6 Nahe der Unfallstelle beim Sportpark Weil in Esslingen sind am Dienstagabend hunderte Menschen zusammengekommen, um den Hinterbliebenen der drei Unfallopfer ihre Anteilnahme zu zeigen. Foto: Roberto Bulgrin

Nach dem Schock und der Fassungslosigkeit über den Unfall vergangene Woche, bei dem eine Mutter und ihre zwei Kinder starben, zeigen nun hunderte Menschen Solidarität mit den Hinterbliebenen. Sie sind Teil der italienischen katholischen Gemeinde in Esslingen.











Link kopiert

Es ist still. Drei weiße Luftballons in Herzform wiegen sanft in der Luft. Dahinter haben sich hunderte Menschen versammelt. Sie sind an der katholischen Kirche St. Elisabeth in der Pliensauvorstadt zusammengekommen, um ihrer Trauer und Fassungslosigkeit über den tragischen Unfall in der vergangenen Woche in Esslingen-Weil Ausdruck zu verleihen. Nach gemeinsamen Gebeten in der Kirche warten sie nun darauf, dass sich der Trauermarsch in Bewegung setzt – Ziel ist die Unfallstelle, an der eine Woche zuvor eine Mutter und ihre zwei kleinen Söhne ums Leben gekommen sind.