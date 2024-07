Nach Unfall in Erkenbrechtsweiler: Ermittlungen zur Unfallursache dauern an

1 Die Bergung der beiden Fahrzeuge dauerte bis Dienstagnacht. Foto: 7aktuell.de//Alexander Hald

Am Dienstag ist ein 62-Jähriger bei einem Unfall mit zwei beteiligten Lastwagen in Erkenbrechtsweiler (Kreis Esslingen) ums Leben gekommen – vier weitere Personen wurden schwer verletzt. Ein Sachverständiger soll die Unfallursache klären.











Nachdem am Dienstag ein 62-jähriger Lastwagenfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, dauern die Ermittlungen zur Unfallursache am Mittwoch an, teilt ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen mit. Ein Sachverständiger wurde nach Angaben der Polizei bereits am Dienstag hinzugezogen, um den Unfallhergang und die genaue Unfallursache zu ermitteln.

Der 62-jährige Fahrer eines Lastwagens war gegen 11.50 Uhr in der Uracher Straße in einen Sattelzug gefahren, der an einer Baustelle Asphalt ablud. Der 63-jähriger Fahrer des Sattelzugs sowie drei weitere Arbeiter im Alter von 26, 37 und 53 Jahren wurden durch den Unfall schwer verletzt. Die Bergung der Fahrzeuge dauerte bis in die Nacht hinein, unter anderem war ein Kran im Einsatz. Kurz nach 23 Uhr war die Unfallstelle laut Polizei geräumt.