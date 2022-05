Chaosfahrt endet in Reutlingen

1 Statt der Anhalteaufforderung der Beamten Folge zu leisten, tritt der 39-Jährige aufs Gaspedal (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa/Julian Stratenschulte

Erst Unfallflucht, dann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, Beamtenbeleidigung und Fahren ohne Führerschein – ein stark alkoholisierter 39-Jähriger sorgt in der Nacht zum Samstag für reichlich Tohuwabohu. Die Polizei sucht weitere Geschädigte.















Link kopiert

Ein Zeuge hatte der Polizei zunächst am Freitag um 23.38 Uhr mitgeteilt, dass der Fahrer eines dunklen Pkw Kia Sportage mit Reutlinger Zulassung in der Markomannenstraße in Leinfelden erst einen geparkten Pkw BMW gerammt und sich dann im Anschluss von der Unfallstelle entfernt habe.

Im Rahmen der Fahndung stellte sich eine Streife des Polizeireviers Filderstadt an der B27 in Fahrtrichtung Tübingen im Bereich des Parkplatzes Aichtal auf. Zwischenzeitlich meldete ein weiterer Verkehrsteilnehmer einen auf der B27 in Richtung Tübingen fahrenden dunklen SUV mit der Vermutung, dass dessen Fahrer aufgrund seiner Fahrweise möglicherweise betrunken sei. Dieses Fahrzeug, bei dem es sich um den gesuchten Kia Sportage handelte, wurde von dann von der Streife des Polizeireviers Filderstadt gestellt und zum Anhalten aufgefordert.

Den Fahrer des Kia Sportage interessierten die Anhaltezeichen der Beamten allerdings herzlich wenig - er beschleunigte stattdessen stark. Kurz vor der Abfahrt zur B 464 geriet der Kia-Fahrer auf die rechte Fahrspur und rammte seitlich einen Pkw Kia Proceed, der daraufhin rechts im Bankett landete. Der 59-jährige Fahrer des Kia Proceed blieb unverletzt.

Der Fahrer des Kia Sportage setzte seine Fahrt auf der B 464 in Richtung Reutlingen fort. Hierbei geriet er mehrfach auf die Gegenfahrspur und gefährdete weitere entgegenkommende Fahrzeuge. Zudem löste sich von dem unfallbeschädigten Kia Sportage ein Fahrzeugteil und beschädigte den nachfolgenden Streifenwagen. Im Reutlinger Ortsteil Orschel-Hagen bog der Flüchtige nach links in die Rommelsbacher Straße ab. Hier wurde er von der Streife überholt und durch Querstellen des Streifenwagens zum Anhalten gezwungen.

Der Fahrer des KIA Sportage versuchte im Anschluss noch zu Fuß zu flüchten, wurde jedoch nach wenigen Metern von den Beamten eingeholt und festgenommen. Dabei beleidigte er eine Polizeibeamtin. Da der 39-jährige Fahrer des Kia Sportage erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, was nur unter seinen erheblichen Widerstand möglich war.

Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, ist der 39-Jährige zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Durch die Verkehrsunfälle entstand ein Schaden in Höhe von 12.000 Euro. Die Verkehrspolizei in Esslingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und insbesondere weitere Geschädigte, die durch die Fahrweise des Kia Sportage auf der B27 oder B464 behindert oder gefährdet wurden, sich unter Telefon 0711-3990-420 zu melden.