Nach Unfall Anfang September: Demolierte Ampel am Esslinger Bahnhof kann nun repariert werden

1 Nach dem Unfall hatte die Stadt versucht, die Schäden so weit wie möglich in den Griff zu bekommen. Foto: Roberto Bulgrin

Ein Lastwagen hatte am 1. September die Oberleitung und eine Ampelanlage am Esslinger Bahnhof beschädigt. Lange Lieferzeiten haben die Instandsetzung verzögert.











Link kopiert

Anfang September hatte ein Lastwagen die Oberleitung für den O-Bus-Verkehr und eine Ampelanlage am Esslinger Bahnhof schwer beschädigt. Der Unfall hatte damals einiges Aufsehen erregt, stundenlang war der Verkehr im Umfeld des Esslinger Bahnhofs stark beeinträchtigt. Und schon damals hatten die Experten des städtischen Tiefbauamtes prophezeit, dass es Wochen dauern würde, bis alle Schäden beseitigt sind, weil die erforderlichen Ersatzteile nicht „von der Stange“ zu bekommen sind und die Hersteller teils lange Lieferzeiten aufrufen. Nun hat das Warten ein Ende: Die Stadt kann am Montag mit der Reparatur der demolierten Ampelanlage beginnen.

Der Lastwagen war am 1. September mit seinem Kranausleger am Querträger eines Oberleitungsmasts an der Einmündung der Berliner Straße in die Eugenie-von-Soden-Straße und die Neckarstraße hängengeblieben und hatte schwere Schäden an der Oberleitung, der Ampelanlage und der Steuertechnik verursacht.

Herausforderung fürs Esslinger Tiefbauamt

Der Verkehr war nach dem Unfall zeitweise stark behindert. Foto: Roberto Bulgrin

Bislang musste sich die Stadt mit einer mobilen Ampelanlage behelfen. Nachdem dringend erforderliche Ersatzteile nun geliefert wurden, können die Reparaturarbeiten an der Ampelanlage beginnen. Zunächst tauscht die Stadt am Montag, 13. Oktober, die ersten defekten Kabel und die defekten LEDs der dortigen Verkehrseinrichtungen aus. „Diese Arbeiten werden am Straßenrand durchgeführt und wirken sich nur minimal auf den Verkehr aus“, verspricht die Verwaltung.

Weiter geht es am Dienstag, 14. Oktober, wenn die LEDs an den Ampelmasten ausgetauscht werden. Während dieser Arbeiten muss die derzeit eingesetzte mobile Ampelanlage außer Betrieb genommen werden. Voraussichtlich wird der Verkehr deshalb an der Kreuzung von Berliner Straße und Neckarstraße zwischen 9 und 15 Uhr über die vorhandenen Verkehrsschilder geregelt. Nach aktueller Planung wird dann Anfang November voraussichtlich auch der Ausleger für die Ampeln über dem Straßenraum geliefert und montiert. Anschließend kann die mobile Ampelanlage abgebaut werden und der Verkehr wird an dieser Stelle wieder von der regulären Ampel geregelt.