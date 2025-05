Nach Unfall am Olgaeck: Familie der Verstorbenen unter Schock – Freunde rufen zur Spende auf

1 Der Unfallwagen: eine Mercedes-G-Klasse Foto: SDMG

Nach dem tragischen Unfall mit einer Toten und sieben Verletzten in Stuttgart rufen Freunde der Verstorbenen zu Spenden für die Familie auf. „Zwei junge Kinder haben ihre Mutter verloren. Ein Mann, der seine Frau gerade noch an der Hand hielt, ist plötzlich Witwer“, heißt es in einem Spendenaufruf, den ein enger Kreis Nahestehender der Familie gestartet hat.

Bei dem Unfall am Freitag vor einer Woche war ein 42-Jähriger mit einem schweren Geländewagen in eine Menschenmenge an der Stadtbahn-Haltestelle Olgaeck gefahren. Sieben Menschen wurden dabei verletzt, darunter fünf Kinder. Eine 46-Jährige starb kurz nach dem Unfall – weil sie „unverschuldet einfach zur falschen Sekunde am falschen Ort war“, wie die Initiatoren des Spendenaufrufs schildern.

Spendenaufruf: Familie steht unter Schock

Mit eindringlichen Worten beschreiben sie, wie die Familie seit dem Unfall zu kämpfen hat. Der schwer verletzte Mann der Verstorbenen werde noch lange Zeit in ärztlicher Behandlung bleiben müssen. „Er und die zwei Kinder stehen unter Schock. Freunde und Schulkameraden helfen, wo es möglich ist“, heißt es in dem Spendenaufruf.

Mit der Mutter fehle jetzt der Hauptverdiener der Familie – durch Spenden solle die finanzielle Last etwas abgemildert werden. Schließlich liegen vor den Kindern noch viele Jahre der Schule und der Ausbildung: „Jede Hilfe zählt, die ihnen zumindest in dieser Hinsicht die Sorgen nimmt.“

Spendenkonto

Spenden werden unter folgender Bankverbindung erbeten:

Betreff: Mutter stirbt am Olgaeck

Kontoverbindung:

Evangelische Kirchengemeinde Markus-Haigst

Evangelische Gesamtkirchengemeinde Stuttgart

Evangelische Bank

IBAN: DE69 5206 0410 0000 4157 66

BIC: GENODEF1EK1

Weiterer Spendenaufruf eines Freundes

Es ist nicht die einzige Hilfsaktion für die Familie: Ein weiterer Freund der Verstorbenen hat auf der Plattform gofundme einen Spendenaufruf für die Hinterbliebenen gestartet. Innerhalb weniger Tage wurden bereits mehr als 16.000 Euro für die Hinterbliebenen gesammelt. Als Zielbetrag hat Kosic einen Betrag von 40.000 Euro ausgegeben.

Der Initiator der Spendenaktion, Andreas Kosic, erklärt: „Wir möchten der Familie in ihrer schwersten Zeit beistehen. Mit eurer Spende können wir ihnen finanzielle Unterstützung bieten – für den Alltag, für die Zukunft der Kinder und um zumindest einen Teil der Last zu lindern, die dieser unvorstellbare Verlust mit sich bringt.“