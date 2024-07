Nach Tötungsdelikt in Herrsching: Polizei veröffentlicht Fotos von mutmaßlichem Täter

1 Ein 74-Jähriger überlebte den Angriff nicht. Foto: dpa/Vifogra

Nach der Tötung eines 74 Jahre alten Manns in seinem eigenen Haus in Herrsching am Ammersee haben Polizei und Staatsanwaltschaft Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht. Die Ermittler baten am Montag dringend um Hinweise auf den als flüchtig geltenden Mann. Er soll sich schon Stunden vor der Tat in Herrsching aufgehalten haben, die veröffentlichten Bilder von ihm stammen außer vom Tatort auch aus einem Supermarkt.

Der mutmaßliche Täter. Foto: Polizeipräsidium /Oberbayern Nord

Der unbekannte Angreifer soll den 74-Jährigen am Freitagabend bei sich zu Hause attackiert haben. Während die Ehefrau des Manns fliehen konnte, soll der Tatverdächtige den Mann so schwer verletzt haben, dass ein Notarzt nur noch dessen Tod feststellen konnte. Die Ermittler machten aus ermittlungstaktischen Gründen bisher keine Angaben zu einem Tatmotiv.