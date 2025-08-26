Nach Tötungsdelikt in Esslingen: „Rachegedanken bringen mir das Wertvollste, meinen Luca, nicht mehr zurück“
1
Rolf Seufferle hat einige Gegenstände und Fotos aus dem abgebrannten Haus retten können. Foto: Johannes M. Fischer

Mit einem herzzerreißenden Brief wendet sich der Vater des getöteten Luca S. an die Staatsanwaltschaft. Er spricht von einem „vermeidbare Schicksal“.

In einem hochemotionalen Brief wendet sich der Vater des im November 2024 in Esslingen getöteten Luca S. an die Staatsanwaltschaft. Die hatte vor etwa einem Monat entschieden, nicht weiter gegen Behörden zu ermitteln, die im Vorfeld der Tötung über die Absichten des Täters informiert waren, die zur Verfügung stehenden Informationen aber womöglich falsch eingeschätzt hatten.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.