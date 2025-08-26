Nach Tötungsdelikt in Esslingen: „Rachegedanken bringen mir das Wertvollste, meinen Luca, nicht mehr zurück“

Mit einem herzzerreißenden Brief wendet sich der Vater des getöteten Luca S. an die Staatsanwaltschaft. Er spricht von einem „vermeidbare Schicksal“.
In einem hochemotionalen Brief wendet sich der Vater des im November 2024 in Esslingen getöteten Luca S. an die Staatsanwaltschaft. Die hatte vor etwa einem Monat entschieden, nicht weiter gegen Behörden zu ermitteln, die im Vorfeld der Tötung über die Absichten des Täters informiert waren, die zur Verfügung stehenden Informationen aber womöglich falsch eingeschätzt hatten.