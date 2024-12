Nach Tötungsdelikt am Kronenhof und Bombendrohung in Zell: Fühlen sich die Menschen in Esslingen noch sicher?

Nach Tötungsdelikt am Kronenhof und Bombendrohung in Zell

1 Hohe Präsenz: Die Polizei reagiert auf die Drohungen eines Anwohners im Stadtteil Zell. Foto: Roberto Bulgrin

Die Tötung von Luca S. am Kronenhof, eine Hausdurchsuchung nach Bombendrohung in Zell – derzeit häufen sich in Esslingen die dramatischen Ereignisse. Was macht das mit der Stimmung in der Stadt?











Derzeit will in Esslingen einfach keine Ruhe einkehren. Während der Schock über das Tötungsdelikt am Kronenhof weiterhin nachwirkt, folgte am vergangenen Dienstag schon die nächste beunruhigende Schlagzeile. Im Stadtteil Zell war die Polizei nach einer Bombendrohung mit einem Großaufgebot im Einsatz und durchsuchte eine Doppelhaushälfte. Wie reagieren die Menschen in der Stadt auf diese Ereignisse? Grassiert in Esslingen nun die Angst?