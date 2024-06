Nach tödlicher Messerattacke: Bündnis gegen Rechts: Migration gehört zu Mannheim

Nach Messerangriff auf AfD-Politiker Richter erlässt nach Angriff in Mannheim Unterbringungsbefehl

Nach dem Messerangriff auf einem AfD-Politiker in Mannheim am Dienstagabend hat der zuständige Ermittlungsrichter einen Unterbringungsbefehl erlassen. Der Angeklagte soll in einer Psychiatrie untergebracht werden.