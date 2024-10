Nach tödlichen Schüssen in Bar: Göppinger OB: Weinfest findet weiter statt – Täter weiter flüchtig

6 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Foto: dpa/Marius Bulling

In einer Bar in Göppingen fallen Schüsse, ein Mensch stirbt, zwei werden verletzt. Das Göppinger Weinfest soll aber nicht abgesagt werden.











Nach der Gewalttat mit einem Toten in einer Bar in Göppingen östlich von Stuttgart soll das Weinfest in der Stadt wie geplant fortgesetzt werden. Das Eine habe mit dem Anderen nichts zu tun, sagte der Oberbürgermeister Alexander Maier (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. Es habe deshalb nie zur Debatte gestanden, die Feierlichkeiten abzusagen. Sie begannen am Mittwoch.

Bei Schüssen in einer Bar in der Innenstadt von Göppingen waren am Mittwochabend ein Mensch getötet und zwei weitere verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befand sich der mutmaßliche Täter am Donnerstagmorgen weiter auf der Flucht. Details zu den Hintergründen der Tat waren demnach zunächst nicht bekannt.