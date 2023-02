Zweifel an Unfallhergang – Polizei sucht Zeugen

4 Für den 54-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Jason Tschepljakow

Ein 54 Jahre alter Autofahrer kommt am Freitagabend auf einer Landesstraße bei Obersontheim ums Leben. Da sich für die Ermittler Zweifel am Unfallhergang ergeben, suchen sie nun nach Zeugen.















Nach einem tödlichen Unfall, der sich am Freitagabend in Obersontheim (Kreis Schwäbisch Hall) ereignet hatte, sucht die Polizei nun nach Zeugen, weil es mittlerweile Zweifel am bislang angenommenen Unfallhergang gibt.

Wie die Polizei berichtet, war ein 54 Jahre alter Toyota-Fahrer bei dem Verkehrsunfall auf der L1060 zwischen Obersontheim und Hausen ums Leben gekommen, ein 29-jähriger Mazda-Fahrer wurde schwer verletzt. Zunächst waren die Ermittler davon ausgegangen, dass der 54-Jährige gegen 23.15 Uhr mit seinem Toyota auf die Gegenfahrbahn geriet und dabei mit dem Mazda des 29-Jährigen zusammenstieß.

Wichtige Zeugin gesucht

Im Zuge der Ermittlungen zum Unfallhergang ergaben sich nun Zweifel daran, ob tatsächlich der 54-Jährige mit seinem Toyota auf die Gegenfahrbahn geraten war.

Die Polizei kann derzeit nicht mit Sicherheit sagen, welches der beiden Fahrzeuge auf die Fahrbahn des anderen Verkehrsteilnehmers geraten war. Deshalb sucht die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst unter der Telefonnummer 07904/94260 nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Insbesondere suchen die Ermittler nach einem Verkehrsteilnehmer oder einer Verkehrsteilnehmerin, der oder die unmittelbar vor dem Unfall auf der L1060 von Hausen in Richtung Obersontheim fuhr und am dortigen Kreisverkehr entweder nach Bühlertann oder nach Obersontheim abbog.