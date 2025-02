Nach tödlichem Streit in Stuttgart-Hofen: Debatte um Strafmündigkeit auf Kosten zweier Schüler

1 Am Ort des Geschehens, der Haltestelle Max-Eyth-See, ist die Anteilnahme nicht zu übersehen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Landesjustizministerin Marion Gentges wählt für das Thema Strafmündigkeit den falschen Anlass. Der tödliche Streit zweier Kinder in Stuttgart-Hofen droht damit unzulässig instrumentalisiert zu werden, meint unser Polizeireporter.











Link kopiert

In die Trauer um einen tragisch ums Leben gekommenen zwölfjährigen Schüler mischt sich nun: Fassungslosigkeit. Noch während die Ermittlungen zu einem Streit zweier Mitschüler an einer Stadtbahn-Haltestelle in Hofen laufen, noch während eine Schule damit beschäftigt ist, die traumatisierenden Ereignisse bei der Schülerschaft, bei Eltern und Lehrern zu verarbeiten, und während in den sozialen Medien teils unflätige Hetze über angebliche „Fakten“ des Vorfalls hochkocht – ausgerechnet in diese Phase fällt nun ein politischer Sündenfall.